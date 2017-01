Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liikenneviraston betonikokeet laajenevat, huolta myös Kuutostiestä — jopa sata siltaa ehkä testiin Liikenneviraston huoli uusista silloista koskettaa vahvasti myös Kuutostietä. Valtatie 6:lle on puolentoista vuoden aikana tehty 16 uutta siltaa ja 17. uusi silta rakennetaan keväällä. Liikenneviraston äskettäin tekemissä pistokokeissa joka kolmas maantiesilta oli lujuudeltaan puutteellinen. Testeihin valittiin satunnaisesti 18 vuosina 2011—2016 tehtyä siltaa, ja kuudessa sillassa betoni ei täyttänyt vaatimuksia. Ongelmakohteet löytyivät Tampereelta, Rovaniemeltä, Oulusta, Vantaalta ja Seinäjoelta. Ongelmat eivät välttämättä rajoitu uusimpiin siltoihin. Tänä vuonna Liikennevirasto laajentaa näytteenottoa myös 5—10 vuotta vanhoihin siltoihin. Testejä tehdään keväällä kymmenille, ehkä jopa sadalle sillalle ympäri Suomea. Kohteet tarkentuvat vasta myöhemmin. Tarkoitus on testata sekä maantie- että rautatiesiltoja. Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta arvioi, että ainakin joitain ongelmasiltoja joudutaan korjaamaan. Hän ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että siltoja puretaan. — Se on ihan viimeinen ratkaisu. Ei se ole kovin todennäköistä, Torkkeli sanoo. Liikennevirasto korostaa, että ongelmasillatkin ovat turvallisia tavalliselle liikenteelle ja mahdolliset lujuuspuutteet vaikuttavat vain sillan elinikään. Sillat suunnitellaan kestämään sata vuotta. — Normaalille liikenteelle tällä ei ole mitään vaikutusta. Ainoastaan, jos on todella suuria, satojen tonnien kuljetuksia, ne ohjataan kulkemaan eri reittiä, selittää johtaja Markku Nummelin Liikennevirastosta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/07/Liikenneviraston%20betonikokeet%20laajenevat%2C%20huolta%20my%C3%B6s%20Kuutostiest%C3%A4%20%E2%80%94%20jopa%20sata%20siltaa%20ehk%C3%A4%20testiin%20/2017521747337/4