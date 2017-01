Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luonnottomia luontoaiheita akryyliväreillä ja räteillä — Jari Sirénin näyttely avautuu sunnuntaina Taideruukissa Kotkalainen taiteilija Jari Sirén, Minä olen sinun aurinkosi -näyttely on avautunut Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa. Millaisia teoksia on esillä? — Akryyliväreillä tehtyjä teoksia kankaalle. Maalauksia on kaiken kaikkiaan 21. Lähes kaikki on tehty tähän näyttelyyn. Maalaan luonnottomia luontoaiheita. Teoksissani on aina jotain vinksallaan tai jotain, mikä ei sovi niihin. Voimakkaat värit ja kontrastit ovat minulle ominaisia. Miten näyttelyn nimi syntyi? — Nimi lähti siitä, että aurinko on kaiken alku ja edellytys. Mukana on myös symbolinen ajatus: ihmisten pitäisi ajatella, mikä on loppupeleissä tärkeää ja mikä ei. Kuvaile työskentelytapaasi. — Olen kehittänyt oman tekniikan. Maalaan pääasiassa t-paidoista ja vanhoista lakanoista revityillä räteillä. En käytä hirveästi pensseliä. Rätillä maalaamisesta saa jännän fiiliksen itselle ja tauluun. Maalaustyylini on aika raivokasta. Pensseli on porvarillisen perinteinen, vähän rauhallisemman miehen väline. — Maalaan ensin teoksen päähäni. Sen jälkeen kuva siirtyy kankaalle. Matkalla tapahtuu kaikkea jännää, ja lopputulos voi olla tyystin erilainen kuin päässäni ollut kuva. Mikä on lempiteoksesi näyttelyssä? — Jäähyväiset. Teoksessa on kuvattuna punainen aurinko, joka kyynelehtii. Sain maalattua siihen ajatuksen, mitä taiteeni tulee jatkossa olemaan. Haluaisin viedä teoksiani impressionistiseen suuntaan: vangita pieniä hetkiä, joissa on kaikki. Mistä maalaamisesi alkoi? — Olen tehnyt taidetta koko pienen ikäni: piirtänyt puukynillä ja tusseilla sekä maalannut öljyväreillä. Maalaamisessa oli kuitenkin pitkä tauko. Akryylitöitä olen tehnyt kesästä 2016 asti. Ystäväni tilasi minulta teoksen. En luvannut mitään, mutta sitten innostuin kamalasti. Mitä on luvassa seuraavaksi? — Alan maalata enemmän meriaiheita. Olen ideoinut myös lintuaiheita. Seuraava näyttelyni on helmikuussa Karhulan kirjastossa Kotkassa. Yritän myös värkätä ulkorakennukseen ateljeen, jonne voin kutsua ihmisiä käymään. Tällä hetkellä työhuoneeni on omakotitalon yläkerrassa. Minä olen sinun aurinkosi -näyttely Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa 29.1. asti. Viralliset, kaikille avoimet avajaiset sunnuntaina 8.1. kello 12—17. Lue koko uutinen:

