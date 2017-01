Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvilintuja on laskettu Suomessa jo 60 vuotta — linnusto on muuttunut merkittävästi Suomen talvilintuja on laskettu järjestelmällisesti jo 60 vuotta. Kyseessä on Euroopan pisimpään jatkunut vuosittainen luonnon seurantamuoto, joka perustuu täysin vapaaehtoisten harrastajien havaintoihin. — Kuluneiden 60 vuoden aikana harrastajat ovat taivaltaneet laskentareiteillä yhteensä yli 400 000 kilometriä eli kymmenisen kertaa maapallon ympäri, ja havainneet lähes 30 miljoonaa lintuyksilöä, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. Laskennan aloittivat Jukka Koskimies ja Olavi Hildén 1950-luvun puolivälissä. Se on osoittanut talvilinnuston muuttuneen merkittävästi viime vuosikymmeninä. Menestyneitä lajeja on ollut enemmän kuin taantuneita. Noin puolet Suomen yleisimmistä sadasta talvilinnusta on runsastunut ja kolmasosa on taantunut. Suhteellisen harvojen lajien kanta on pysynyt ennallaan. Esimerkiksi metsäkanalinnut ja hömö- ja töyhtötiainen ovat vähentyneet voimakkaasti vanhojen metsien vähennyttyä. Talviruokinta on auttanut taajamissa viihtyviä lajeja, kuten sinitiaista ja pikkuvarpusta, ilmaston lämpeneminen puolestaan vesilintujen talvehtimista Suomessa. Laskennassa kirjataan kaikki havaitut linnut 5—15 kilometriä pitkältä vakioreitiltä, jonka yksi tai useampi lintuharrastaja kulkee. Viime talvina tuloksia on saatu noin 500 reitiltä. Pitkien vertailuaineistojen lisäksi laskennat tarjoavat myös ajankohtaista tietoa. — Esimerkiksi viime aikoina todetut lintuinfluenssatapaukset tukkasotkissa ja merikotkissa eivät näytä vaikuttaneen näiden lajien tämän talven talvirunsauksiin: määrät ovat normaalilla tasolla, kertoo Lehikoinen. Talvilintulaskentaa organisoivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Ohjeita linnustonseurannasta kiinnostuneille Lue koko uutinen:

