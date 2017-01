Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tunnearvoa ja salafaniutta — IFK-tuotteita vaihdettiin KooKoon väreihin KooKoo markkinoi lauantaista HIFK-kotiotteluaan uudella tavalla.Kouvolalaisseura tarjosi mahdollisuutta vaihtaa HIFK:n kaulahuivin tai fanipaidan KooKoon vastaaviin tuotteisiin jäähallin fanikaupassa.Etu oli voimassa 200 ensimmäiselle vaihtajalle.Fanikaupan kassan viereen asetettuun pahvilaatikkoon oli kertynyt toisen erätauon loppupuolella kuusi pelipaitaa ja 13 huivia. Pelipaitojen joukossa on Sakari Lindforsin nimellä varustettu paita. Maalivahti Lindfors on yksi niistä kahdeksasta pelaajasta, jonka pelinumeron 120 vuotta täyttävä HIFK on jäädyttänyt.Pois annetut HIFK-tuotteet KooKoo lahjoittaa Hope ry Pääkaupunkiseudulle, joka auttaa vähävaraisia lapsiperheitä.Kouvolalaiset Nooa ja Aatu Järvinen kiikuttivat vaihtoon HIFK:n kaulahuivin, jonka poikien isä Antti Järvinen — KooKoon fysioterapeutti — oli saanut tutultaan.— Iskä on pitänyt huivia jonkun kerran, mutta siitä oli nyt helppo luopua, koska KooKoo on parempi kuin HIFK, Nooa ja Aatu perustelivat.Helsinkiläinen Hannu Lankinen on ollut koko ikänsä, 36 vuotta, HIFK-fani. Hän toi lauantaina fanipaidan, joka on peräisin 1990-luvun alkupuolelta. Paidassa on kuuluisiin HIFK-pelaajiin lukeutuvan Valeri Krykovin nimipainatus, jonka Lankinen tosin on korvannut omalla nimellään.— Vaarillani on mökki Kouvolan seudulla. Sen takia minulta löytyy nykyisin pieni pehmeä kohta KooKoolle. Varsinkin Liigaan nousemisen jälkeen minua voisi kai sanoa KooKoon salafaniksi, Lankinen kertoi.Lankisen mukaan paidalla oli jonkin verran tunnearvoa, mutta siitä luopuminen ei ollut liian vaikeaa.— KooKoon tempaus oli mielestäni ihan hauska. Ja kun siinä on hyväntekeväisyys mukana, niin aina parempi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/07/Tunnearvoa%20ja%20salafaniutta%20%E2%80%94%20IFK-tuotteita%20vaihdettiin%20KooKoon%20v%C3%A4reihin/2017221748927/4