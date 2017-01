Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tyttilammenkatu 26:n asukkaille etsitään korvaavat asunnot Tyttilammenkadulla perjantaina aamuyöllä palaneen talon asukkaat ovat väliaikaisesti majoitettuina esimerkiksi tuttavien luona. Hotellimajoitusta ei lopulta tarvittu, vaikka sekin vaihtoehto oli olemassa, Kouvolan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Auvo Viiru kertoo. Maanantaina asukkaille aletaan etsiä korvaavia asuntoja muualta Kouvolasta. — Kaikille löytyy varmasti koti. Ei välttämättä juuri samalta alueelta, mutta kuitenkin Kouvolasta, vakuuttaa Viiru. Tulipalo tuhosi talon asuinkelvottomaan kuntoon. Pienkerrostalon kattorakenteet tuhoutuivat täysin ja sammutusvesi aiheutti merkittäviä vahinkoja sisätiloille. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Talon kohtalo ratkeaa myöhemmin. Kun talon kunto on selvitetty, Kouvolan Asunnot Oy keskustelee vakuutusyhtiöiden kanssa siitä, kannattaako taloa korjata. Tyttilammenkatu 26 on rakennettu vuonna 1990. Kiinteistön vahingot korvataan kiinteistövakuutuksesta. Asukkaiden kärsimät henkilökohtaiset omaisuusvahingot menevät mahdollisten omien kotivakuutusten piikkiin, Viiru kertoo. Talossa vielä oleva omaisuus on turvassa, sillä taloa vartioidaan. — Pidimme perjantaina infon asukkaiden kanssa, ja aika monella on onneksi ollut kotivakuutus. Muutenkin asukkaat ovat ottaneet tilanteen niin hienosti kuin nyt näin vakavassa tapauksessa on ylipäätään mahdollista, Viiru kiittelee. Viirun mukaan palossa oli kaikki katastrofin ainekset. — Meillä oli paljon onnea. Vaikka aineelliset vahingot ovat suuret, ihmiset säästyivät. Myös pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimet hoitivat tilanteen hienosti, Viiru sanoo. Lue koko uutinen:

