Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanhoista tavaroista kiinnostuneet suunnistavat tänään Tuulensuojaan Kouvolan Tuulensuojassa järjestetään tänään lauantaina antiikki- ja keräilymarkkinat. Kuudetta kertaa järjestettävä tapahtuma tuo paikan päälle noin 15 vanhan tavaran kauppiasta ympäri Suomen. Myyntipöydät on täytetty antiikin, keräilykohteiden ja muun vanhan tavaran lisäksi myös lähempänä nykyaikaa olevalla kotimaisten muotoilijoiden tuotannolla. Erityisen suosituksi on osoittautunut 1950—1960-lukujen muotoilu. Sitä luvataan esille myös Kouvolaan, kertoo tapahtumaa järjestävän ExpoNovan tapahtumatuottaja Torsti Nieminen. — Tietyssä iässä ihmisessä herää kiinnostus omaan lapsuuteen. Etsitään sitä, mitä joskus oli kotona tai mummolassa. 1950-luvun esineet ja huonekalut ovat olleet suosittuja jo muutaman vuoden ajan, Nieminen kertoo. Antiikki- ja keräilymessut ovat auki Tuulensuojassa (Hallituskatu 9) kello 10—16. Aikuisten pääsymaksu tapahtumaan on 2 euroa, alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Lue koko uutinen:

