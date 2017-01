Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katso vaihtokuvista, miltä Kouvola näytti 100 vuotta sitten — ja miltä samat paikat näyttävät nyt Betoninen Kouvola oli sata vuotta sitten puinen. Etsimme arkistosta vanhoja kuvia, jotka esittävät Kouvolaa noin sata vuotta sitten, ja kuvasimme samat paikat vuonna 2017. Täsmälleen samoja kuvakulmia on vaikea tavoittaa, koska katulinjaukset kulkevat nykyisin eri kohdissa. Kuvien paikannus ja ajoitus ovat Sakari Viinikaisen, kuvatekstit toimituksen. Noin sata vuotta sitten Päätekadulla näytti tältä, veturitallien suunnasta katsoen. Vasemmalla Salmisen kauppa ja sen takana Kymin puutavarayhtiön talo nykyisen Kouvolankadun varrella. Kymin puutavarayhtiön talo paloi helmikuun pommituksissa 1940. Yksi Kouvolankadun kerrostaloista tuntee yhä Salmis-talon nimen. Aseman koulu rakennettiin jo 1800-luvun lopulla. Osa rakennuksesta on purettu, jäljellä olevassa osassa toimii Kouvolan Pienoisrautatiemuseo ja kahvila Onkapannu. Kouvolan poliisivartiokonttori sijaitsi nykyisen Kouvolankadun varrella, suunnilleen pysäköintialueen kohdalla. Sisällissodan aikana monen valkoisen vangin tie kulki tämän rakennuksen kautta veripellolle. Taajaväkinen yhdyskunta teki vuonna 1918 aloitteen varuskuntakirkon saamiseksi Kouvolan tulevan seurakunnan kirkoksi. Tämä toteutui: kirkko vihittiin evankelisluterilaiseksi toukokuussa 1919. Vanhassa kuvassa vielä näkyvät neljä ”sipulia” poistettiin, kultaukset peitettiin ja ristit vaihdettiin. Kouvolan suomalaisen yhteiskoulun massiivinen hirsirakennus oli yksi taajaväkisen yhdyskunnan maamerkeistä. Se sijaitsi samalla paikalla kuin vuonna 2014 palanut yhteiskoulu. Sata vuotta sitten Kouvolan torin laitaan oli jo pystytetty valaisinpylväät. Kuvan näkymä avautuu Pohjola-torin laidalta kohti nykyistä kaupungintaloa. Tohtori Emil Gröhn piti Kouvolassa yksityissairaalaa vuosina 1903—10, minkä jälkeen sairaala palveli synnytyslaitoksena. Se sijaitsi nykyisen Hallituskadun varrella. Sakari Viinikaisen mukaan rakennus on alunperin ollut Saveron lasitehtaan kirkko. Kouvolan Hotelli sijaitsi suunnilleen nykyisen Seppälän parkin paikalla. Sen edessä olevaa puustoa kutsuttiin seitsemän männyn puistoksi, vaikka puiden lukumäärä aikojen saatossa vaihtelikin. Kuvassa hotelli ennen vuoden 1917 laajennustöitä. Näkymä Kouvolan rautatieasemalta kohti nykyistä Manskia näytti 1900-luvun alkupuolella tältä. Jos sata vuotta sitten seisoi suunnilleen nykyisen kaupungintalon kohdalla ja katseli kohti toria, silmien eteen avautui tällainen näkymä. Lue koko uutinen:

