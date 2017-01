Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Järvenpää elättelee toiveita päästä luistelemaan vielä kuluvalla kaudella Elokuun puolivälissä loukkaantuneelta KooKoon maalivahdilta Juha Järvenpäältä on luisumassa ohi koko kuluva jääkiekkokausi. Ensi kaudesta ei ole vielä muuta tietoa kuin se, että Järvenpää aikoo jatkaa jääkiekkoa. KooKoon kanssa ei ole sopimusta, eivätkä lähtökohdat uuden neuvottelemiseen ole kovin vahvat, kun menossa on kuntoutusjakso. Järvenpään vasemmasta polvesta meni eturistiside poikki harjoitusottelussa Lukkoa vastaan. Kaudella 2013—14 kävi samoin oikealle polvelle. — Muistan kyllä sen Lukko-pelin tilanteen, vaikka hetken aikaa tähtiä näinkin. Edellinen leikkaukseen johtanut kolhu oli aika samanlainen tilanne. Helmikuun lopussa tulee täyteen kuusi kuukautta leikkauksesta. Sen verran Järvenpäälle ennustettiin kuntoutusaikaa. Sairauslomallaan normaalisti palkkaa KooKoolta saava maalivahti elättelee toiveita päästä luistelemaan vielä kuluvalla kaudella. Päivä alkoi paistaa marras-joulukuun vaihteessa. Silloin tuli lupa ottaa ensimmäiset juoksuaskeleet. Kuntoutus on edennyt suunnitellusti ilman takapakkeja. Seuraava kontrollikäynti ortopedin luona on tammikuun lopussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/08/KooKoon%20J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4%20el%C3%A4ttelee%20toiveita%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20luistelemaan%20viel%C3%A4%20kuluvalla%20kaudella/2017221743767/4