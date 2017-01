Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korpin näkeminen sykähdyttää aina, sanoo Taideruukissa esittäytyvä Mika Honkalinna Kuusankosken Taideruukin Galleria Padossa avautuu tänään sunnuntaina Mika Honkalinnan valokuvanäyttely Korppiretki. Näyttely perustuu Honkalinnan samannimiseen palkittuun luontokirjaan. Gallerian seinällä on 32 alumiinikomposiittilevyille tulostettua valokuvaa. Kuvia hallitsevat itseoikeutetusti korpit, mutta mukana on myös muutama maisema ja metsän muita eläimiä, muun muassa kameraan tuijottava susi. Vaikka Honkalinna on kuvannut korppeja jo vuosia, älykäs ja sosiaalinen lintu on säilyttänyt hänen silmissään vetovoimansa. — Korpin näkeminen sykähdyttää aina. Mika Honkalinnan valokuvanäyttely Korppiretki on esillä Galleria Padossa Kuusankosken Taideruukissa 29.1. asti. Avoinna ti—pe klo 11—17 ja la—su klo 12—17. Avajaiset 8.1. kello 12. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/08/Korpin%20n%C3%A4keminen%20syk%C3%A4hdytt%C3%A4%C3%A4%20aina%2C%20sanoo%20Taideruukissa%20esitt%C3%A4ytyv%C3%A4%20Mika%20Honkalinna%20/2017221743318/4