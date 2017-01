Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mielakka on hyvin riippuvainen säästä — sunnuntain keli kelpasi monelle Sunnuntaina Mielakan rinteissä kävi tasainen suhina. Suurin osa rinteistä oli käytössä. Takarinne otetaan käyttöön alkuviikosta.— Saimme pakkasten aikana tehtyä lunta varastoon. Se odottaa vain levittämistä, Mielakan rinnekeskuksen toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen kertoo.— Kausikortteja on myyty keskimäärin paremmin, mutta huippuvuosien lukemista ollaan silti kaukana. Vesisateet ja paukkupakkaset näkyvät heti kävijämäärissä, kuten myös se, että hyvällä säällä väkeä riittää.Mielakassa peruslumet saatiin tehdyksi paria viime vuotta aikaisemmin. Joulukuun sateet eivät ehtineet sulattaa kaikkea.— Se on hyvä asia, sillä varsinainen laskettelukausi on vasta edessäpäin. Koulut ovat tehneet liikuntapäivävarauksia Mielakkaan Hyyryläisen mukaan kohtuullisesti. Myös venäläisturistit ovat tauon jälkeen löytäneet tiensä Mielakkaan.Oman ryhmänsä käyttäjistä muodostavat pääkaupunkiseudulla asuvat, jotka palaavat viikonlopuksi kotikonnuilleen Kouvolaan.— Mummolareissulla käydään usein myös rinteessä. Lue koko uutinen:

