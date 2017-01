Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seela Sella rakastaa yhä kiertue-elämää Tartteeko tässä ruveta stand up -koomikoksi! Näin tokaisi Seela Sella kuultuaan, että Helsingin Sanomat kehui häntä viiden tähden viihdyttäjäksi monologiteoksessa Pieni eläin. Lähes viikon takainen kantaesitys Kansallisteatterissa oli alku mittavalle kiertueelle. — Kiertue-elämä on rankkaa, mutta saan siitä energiaa. Joka näyttämöllä on vähän erilaiset mittasuhteet, eri katsomo, ja ihmiset erilaisia. Yleensä yleisö on vastaanottavaista eikä istu kriittisessä asennossa ajatellen, että näytäs nyt, mummo, tuleeko sieltä mitään, Sella kertoo. ”Isommaksi tultuani voisin kirjoittaa näytelmän. Sitten pyytäisin itse saada esiintyä pääosassa. Haluan mainita vielä, ettei ainoastaan kirjoittaminen minua huvita vaan myös näytteleminen.” Näin Sella kirjoitti muistikirjaansa noin 70 vuotta sitten Tampereen Pispalassa. Nyt tiedämme, että esiintyminen vei voiton sanataiteelta. Uravalintaan vaikuttivat näyttelemistä harrastaneet äiti ja mummu. Kirjoittamistakaan hän ei lopettanut, vaan jatkoi sitä aikuisiälläkin. Murrosikäisenä Sella kirjoitti tyttöromaania autokoulun opettajan ja oppilaan rakkaudesta. Nelikymppisenä hän lähetti runojaan kustantajalle. — Runot eivät kelvanneet, koska olivat liian omakohtaisia. Nyt ymmärrän sen. Jos korjaisin niitä, voisin ehkä tavoittaa sen, mikä niissä on yleistä. Mutta en minä taida enää yrittää. Sella on antanut elämän useille roolihahmoille teatterissa, elokuvissa, televisiosarjoissa ja radiossa. Eläinrooleja on ollut aiemminkin, esimerkiksi Laura Ruohosen Yökyöpeleiden Päätäi Väätäinen, johon on luvassa jatkoa. Nyt kiertueella nähtävä eläinrooli on Sellan unelma. — Olen aina tykännyt eläimistä. Nalle Puhin Nasu on ollut lempiroolini, mutten ole saanut näytellä sitä, koska se on kuulemma poika. Sellan mielestä Nasu on paitsi poika myös tyttö ja kaikkea siltä väliltä. Hän tuntee jakavansa Nasun ajatusmaailman. — Ei ole vitsi eikä sattumaa, että 80-vuotias näyttelee pientä eläintä. Kun ihminen tulee vanhaksi, se tulee lapselliseksi. Minulla on oikeus leikkiä tätä hahmoa. Monologiesitys pohtii ajankohtaisia asioita kuten luontoa ja pakolaisuutta ja antaa Sellan mukaan ”pientä poliittista vinkkiä sinne tänne”. Näytteleminen on Sellalle elämäntapa. Uusia näytelmärooleja on yhä tulossa, mutta kiertueelle hän ei enää tämän jälkeen lähde. — On semmoinen olo, että käyn vielä kerran läpi kaikki ne paikat, joissa olen ollut turneella. Minulla on oma yleisö, jonka kanssa tervehditään vielä kerran. Lue koko uutinen:

