Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Tuki loppui tukityöllistäjiltä Viime vuoden lopulla Kaakkois-Suomen TE-toimisto ilmoitti, ettei se myönnä työllisyyspoliittisia avustuksia vuodelle 2017. Valtionavustuksella kouvolalaiset yhdistykset ovat maksaneet niiden työntekijöiden palkat, jotka koordinoivat työllisyyshankkeita. Hankkeiden ansiosta pitkäaikaistyöttömille on pystytty tarjoamaan töitä. Merkilliseksi tilanteen tekee se, että Kaakkois-Suomi on niitä harvoja alueita, joissa rahaa ei jaeta. Pikavilkaisulla näyttäisi siltä, että Kaakkois-Suomen lisäksi vain samaan vaalipiiriin kuuluvassa Etelä-Savossa, Satakunnassa ja Kainuussa ei hankerahaa irtoa. Hämeessä avustuksia jaetaan kuluvana vuonna reilun 1,6 miljoonan euron edestä. Keski-Suomessa avustuspotti on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kouvolaan tieto tulevasta kulkeutui vasta marraskuussa. — Tosin oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) sanoi joulukuisessa tapaamisessamme, että jo viime vuoden keväällä oli ollut keskustelutilaisuus tulevista muutoksista, Kouvolan korttelikotien projektityöntekijä Elina Mäkelä kertoo. TE-toimisto ilmoittaa linjauksistaan viime tingassa. Lisäksi päätökset tulevat yllätyksenä. Lisa Forssin toive nykyistä varhaisemmasta tiedottamisesta ei liene kohtuuton. Forss on Kymenlaakson työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtaja. Työhallinto pitää Kouvolaa ja kaupungissa toimivaa kolmatta sektoria edelleen jännityksessä. Kukaan ei tiedä vuoden 2017 työllisyysmäärärahoista mitään. Saati siitä, miten rahat mahdollisesti kohdennetaan valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kesken. TE-toimiston mukaan haku työllisyyspoliittisista avustuksista pyritään avaamaan kevään aikana. Pyrkimys ei ole lupaus. Vuodenvaihteessa loppui myös työvoimahallinnon sataprosenttinen palkkatuki. Tuki on antanut yhdistyksille mahdollisuuden palkata pitkäaikaistyöttömiä. Tuen turvin he ovat päässeet arjen syrjään kiinni edes hetkeksi. Ei liene olemassa yhtäkään pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimiin erikoistunutta yhdistystä, joka selviytyisi palkan maksusta ilman sataprosenttista tukea. Projektityöntekijät ja palkkatuetut työntekijät ohjaavat esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Kunnat ostavat työtoimintapalveluja muun muassa yhdistyksiltä. Jos ei ole työntekijöitä, ei ole kyseisiä työtoimintapaikkojakaan. Pitkäaikaistyöttömiä Kouvolassa kyllä piisaa. On siis oletettavaa, että kuntouttava työtoiminta kaatuu enenevissä määrin kaupungin harteille. Ei riitä, että yhteiskunnan toimet syrjäyttävät kansalaiset. Ne ovat syrjäyttämässä myös kolmannen sektorin. Rahahuoliensa takia Kouvolan korttelikotiyhdistys on jo sulkenut yhden tuvistaan ja projektipäällikön työsuhdetta ei jatkettu. Kahden jäljelle jääneen projektityöntekijän työsuhde on katkolla kesäkuun lopussa. Yhdistyksessä toiminnan jatkoa pohditaan päivittäin. Monikulttuurikeskus Saagan projektityöntekijöiden työt loppuivat vuodenvaihteessa, ja Saaga käy säästöliekillä. Vienon kammari kipuilee Kuusankoskella. Parik-säätiö irtisanoi juuri 16 työntekijäänsä. Korttelikotien Mäkelä muistuttaa, ettei toiminnan tyrehtyminen vaikuta ainoastaan pitkäaikaistyöttömien elämään. Uhkana on, että ruokapankkitoiminta ja vähävaraisille vanhuksille tarjottu kotiapu loppuvat. — Kolmannen sektorin työ on korjaaviin toimenpiteisiin verrattuna tuntuvasti halvempaa. Jos toimintaa ajetaan alas näin voimakkaasti, kulut tulevat kasvamaan muun muassa terveydenhuollossa ja päihdehuollossa, Mäkelä arvioi. Tyhjän päällä kävelevien lisääntyminen heijastuu suoraan Kouvola maksamiin niin sanottuihin Kela-sakkoihin. Vuonna 2016 marraskuun loppuun mennessä Kouvolan osuus pitkäaikaistyöttömiensä työmarkkinatukimaksuista oli 6,6 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kun Kouvolalta niistetään rahaa ja eriarvoisuuden juopa kasvaa, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) suusta tulee jykeviä sanoja eriarvoisuuden kitkemisestä. Uudenvuoden blogissaan hän kirjoitti, että päättäjien on pidettävä mielessä, että kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin. Hänen mielestään yhteiskunnallisen eriarvoistumisen uhka on todellinen. — Etenkin yhteiskuntamme nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ansaitsevat valoisamman näkymän tulevaisuuteen. Hallituksen teot kertovat toista kuin Sipilän suu puhuu. On äkkiseltään vaikea nimetä toimia, joilla hallitus olisi poistanut tai edes hidastanut eriarvoisuutta. Nyt pääministeri on päättänyt perustaa työryhmän eriarvoistumisen kasvun pysäyttämiseksi. Hän olisi voinut perustaa tämän työryhmän omien aivopoimujensa sisään, kouvolalainen viranhaltija sivaltaa. Tokaisu osunee ytimeen. Satumiia Masalin satumiia.masalin@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/08/Uutisen%20takaa%3A%20Tuki%20loppui%20tukity%C3%B6llist%C3%A4jilt%C3%A4/2017221748416/4