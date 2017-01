Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eila Ramulan mukaan kansallispuku tuntuu sydämessä — kansallispukuja on esillä Iitin kirjastossa Kausalalainen Eila Ramula toi Iitin kirjaston kansallispukunäyttelyyn muutaman puvun. Näyttelyn avajaisissa hänellä oli yllään Kaukolan puku. Ramula ei ole tehnyt pukuja itse, mutta niissä on sukulaisten kädenjälki. Niin myös varta vasten hänelle valmistetussa Kaukolan puvussa. — Tärkeintä tässä puvussa on perintö: siinä elää edesmennyt anoppini. Kansallispuku on minulle hyvin tärkeä. Se tuntuu täällä, hän sanoo ja painaa käden sydämelleen. Ramula on pitänyt pukuaan erilaisissa juhlissa, muun muassa häissä ja syntymäpäivillä. — Se oli monta vuotta käyttämättä, koska puku jäi ahtaaksi. Onneksi laihduin, ja se mahtui nyt päälle, hän sanoo ja hymyilee. Iitin kirjastossa on avautunut Iitin eläkkeensaajien kokoama kansallispukunäyttely. Esillä on 21 pukua eri puolilta Suomea. Valtaosa on naisten pukuja. Näyttelyn puuhanaisen Eine Kostiaisen mukaan idea näyttelystä syntyi eläkkeensaajien käsityökerhossa. — Siellä tuli puhetta, kuinka moni on tehnyt itse kansallispuvun. Moni oli. Päätimme koota niistä näyttelyn. Kansallispuvut perustuvat kansan juhlapukuihin, joita käytettiin 1700- ja 1800-luvuilla. Ensimmäiset kansallispuvut koottiin Suomessa kansallisromantiikan aikana 1800-luvun loppupuolella. Kansallispukunäyttely jatkuu monitoimitila Kirmossa 28.1. asti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/09/Eila%20Ramulan%20mukaan%20kansallispuku%20tuntuu%20syd%C3%A4mess%C3%A4%20%E2%80%94%20kansallispukuja%20on%20esill%C3%A4%20Iitin%20kirjastossa/2017221755162/4