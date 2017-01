Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joukkue ei unohda loukkaantunutta — Juha Järvenpää on osallistunut KooKoon arkeen mahdollisimman paljon Pelaaja-agentti Sami Laine, omat Porissa asuvat vanhemmat ja joukkuekaverit KooKoossa. Nämä ovat muodostaneet Juha Järvenpäälle tuiki tärkeän tukirenkaan. Loukkaantumisen takia pitkään poissa olevaa pelaajaa ei ole unohdettu. — Agentilleni voisi antaa syksystä jonkinlaisen psykiatrin tutkinnon yhteisistä keskusteluistamme. Puhelinlinjat ovat huutaneet hoosiannaa. Operaattori varmaan kiittelee ahkeraa puhelimen käyttöäni. Järvenpää on halunnut olla joukkueen mukana palavereissa, kuivaharjoituksissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa niin paljon kuin mahdollista. Pelaamattomat eivät matkusta bussissa vieraspeleihin, joten ne hän on katsellut televisiosta. Yhtään kotiottelua Järvenpäältä ei ole jäänyt väliin. Kokoonpanosta puuttuville on varattu paikat katsomosta KooKoon vaihtopenkin takaa. — Pukukoppi on ollut minulle aivan valtava voimavara. Jääkiekko on ollut 20 vuotta iso osa elämääni ja kahdeksan vuotta olen pelannut sitä ammatikseni. Nyt olen katsellut sivusta, kun muut syövät karkkia. Lätkään usein yhdistetty glamour on ollut kaukana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/09/Joukkue%20ei%20unohda%20loukkaantunutta%20%E2%80%94%20Juha%20J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4%20on%20osallistunut%20KooKoon%20arkeen%20mahdollisimman%20paljon/2017221743845/4