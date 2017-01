Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan asukasmäärä on vähentynyt jo 20 vuotta noin 400 asukkaan vuosivauhtia Kouvolassa Valkealan keskusta ja Jokela ovat kasvattaneet väestömääräänsä eniten viimeisen 20:n vuoden aikana, mutta niissäkin kasvu on on ollut vain noin sadan asukkaan luokkaa, ilmenee Kouvolan kaupungin tuoreesta listauksesta, jossa käydään läpi väestömuutosta alueittain vuosien 2005 ja 2015 välillä. Väestömäärä on kasvanut lisäksi Kouvolan keskustassa, Lehtomäessä, Kankarossa, Mielakassa ja Kiehuvassa. Kaikkialla muualla Kouvolassa asukkaiden määrä on vähentynyt. Eniten asukaskatoa on ollut Myllykoskella ja Inkeroisissa. Kaksi vuotta sitten alueella oli 1 300 asukasta vähemmän kuin 12 vuotta sitten. Seuraavaksi eniten asukkaita ovat menettäneet Mäkikylä, Voikkaa, Vekaranjärvi, Sippola, Kaipiainen, Elimäen kirkonkylä, Vahtero, Käpylä ja Tornionmäki. Eniten Kouvolassa on vähentynyt alle 65-vuotiaiden määrä. Vuonna 2005 heitä oli 72 651 ja toissa vuonna lähes 9 000 vähemmän. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut. Kun vuonna 2005 Kouvolassa oli 16 695 yli 65-vuotiasta, oli heitä toissa vuonna lähes 4 500 enemmän. Ulkomaalaisia kaupunkiin on tullut viime vuosina noin 200—300 vuosittain. Kouvolan kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula sanoo, että kaupungin väestömäärän vähenemiseen on lukuisia syitä. Kuolleisuus on ollut 90-luvun puolivälistä suurempaa kuin syntyvyys. Paperiteollisuuden työpaikat ovat hiipuneet kymmenesosaan huippuvuosista. Muuttoliikkeessä Kouvola häviää muille kunnille. — Vetovoimaa tarvittaisiin lisää. Asuntomessujen ja matkakeskuksen tyyppisiä hankkeita, Harjula toteaa. Kouvola on vielä toistaiseksi maan 10:n suurimman kaupungin joukossa. Kuntaliitosten takia Joensuu, Vaasa ja Pori saattavat tulevaisuudessa pudottaa Kouvolan listalta pois. Harjula toteaa, että suunnitelmakauden 2017—2019 tavoite on, että kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Vähintään 70 % hyväksytyistä asemakaavoista ja 90 % maanhankinnasta kohdistuu keskeiselle kaupunkialueelle, kertoo Jyrki Harjula. Lue koko uutinen:

