Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on helmikuussa Hääpäivä — viidessä kirkossa pääsee naimisiin puolen tunnin välein Kouvolan kirkoissa pääsee helmikuun 17. päivänä vaivattomasti naimisiin. Kouvolan seurakunnilla on yhteinen Hääpäivä, jolloin vihkimisiä järjestetään puolen tunnin välein kello 13—21. Vihkikirkkoina ovat Korian, Kuusankosken, Käpylän, Myllykosken ja Valkealan kirkot. — Kirkkohäiden ei tarvitse olla suuret, vaan myös pienet häät voivat olla kauniit ja ikimuistoiset. Halutessaan vihkipari voi kutsua sukulaisia ja ystäviä seuraamaan vihkitilaisuutta kirkkoon, mutta ”Tahdon” voi sanoa myös kahden kesken. Tällöin todistajat järjestyvät seurakunnan kautta, sanoo Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtava toimistosihteeri Sirpa Sirén sanoo tiedotteessa. Kirkollinen vihkiminen onnistuu pienimuotoisesti milloin tahansa. Papin voi pyytää vihkimään esimerkiksi seurakunnan toimituskappeliin, vihkiparin kotiin tai hääjuhlapaikalle. Viime vuoden Hääpäivänä vihittiin 24 paria. — Vihittävien joukossa oli sekä jo vuosia toisensa tunteneita että vähemmän aikaa yhteistä taivalta kulkeneita. Päivä oli tunnelmallinen ja iloinen, Sirén kertoo. Seurakunnat haluavat rakentaa tapahtumasta vuosittaisen perinteen. Seuraavan kerran häätapahtuma järjestetään 1.8.2018. Hääpäivään tulee ilmoittautua 10.2.2017 mennessä. Vihkitapahtumassa tulee olla mukana tulee olla todistus avioliiton esteiden tutkinnasta, joka pyydetään keskusrekisteristä. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on kirkon jäsenyys ja suoritettu rippikoulu. Ohjeita ja yhteystietoja ilmoittautumiseen on osoitteessa kouvolanseurakunnat.fi/haapaiva. Lue koko uutinen:

