Kouvolan Sanomat: Kouvosto Bluesfestin karma jatkuu: Tail Dragger myöhästyi paluulennolta Neljättä kertaa järjestetty Kouvosto Bluesfest ylsi kävijätavoitteeseensa. Kymenlaakson juurimusiikki ry:n tilaisuus oli ensimmäistä kertaa kolmipäiväinen, ja tapahtuma järjestettiin kahdessa eri paikassa. — Pub 23 oli täynnä perjantaina ja lauantaina, mutta Brankkariin olisi mahtunut vähän enemmänkin väkeä, promoottori Timo Heikkilä toteaa. Torstaina alkanut tapahtuma keräsi yhteensä vähän yli 400 ihmistä. Heikkilä pitää hyvin todennäköisenä, että festivaali järjestetään myös vuoden kuluttua. — Niin kuin matemaatikot sanovat: mikä ei ole mahdotonta, on mahdollista, eli ensi vuonna tilaisuuden pitopaikatkin ovat samat, ainakin osittain. Tänä vuonna Kouvosto Bluesfestissä kuultiin muun muassa yhdysvaltalaista Tail Draggeriä ja skottilaista Robbie Hilliä, jonka blueskitarointia itsekin kitaraa soittava Heikkilä kuvailee lyhyesti: — Hän on paras kuulemani blueskitaristi. Harmikseen Tail Dragger myöhästyi sunnuntai paluulennolta erehtyessään lentoterminaalista. Heikkilä on joutunutkin keksimään artistille lisäpäiväohjelmaa. — Menemme tänä iltana (Helsinkiin) Bar Mendocinoon jameihin, jotta saadaan herran aika kulumaan. Kouvosto Bluesfestin paluulennoilta on myöhästytty ennenkin. Kun Tail Dragger esiintyi vuonna 2014 ensimmäisessä Kouvosto Bluesfestissä, hänen huuliharpistinsa Martin Lang myöhästyi paluulennolta Yhdysvaltoihin. Lue koko uutinen:

