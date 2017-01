Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rekan ja auton kolari Inkeroisissa — onnettomuudessa on loukkaantunut useita henkilöitä Kouvolan ja Kotkan välillä Inkeroisisten Liikkalantiellä sattui liikenneonnettomuus maanantaina iltapäivällä. Kysessä on rekan ja henkilöauton onnettomuus ja loukkaantuneita on useita. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikka on välillä Inkeroinen—Liikkala ja onnettomuuspaikalla ovat pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. Arvion mukaan Liikkalantie on poikki kello 17.30 saakka. Hälytys onnettomuudesta tuli kello 15.50. Muokattu kello 17.15: onnettomuus ei ollut valtatie 15:llä vaan siltä lähtevällä Liikkalantiellä. Lue koko uutinen:

