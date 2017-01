Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden ensimmäinen kouvolalaisvauva etsii uutta kotia Elina Perttusen ja Henri Lumivuoren poikavauva syntyi Kymenlaakson keskussairaalassa vuoden ensimmäisenä kymenlaaksolaisena vauvana vain kolme ja puoli tuntia vuoden vaihtumisen jälkeen. Vauvalla oli pituutta 56 senttiä ja painoa 4,26 kiloa. Vastasyntynyt on rauhallinen poika. Nimeä uudella tulokkaalla ei vielä ole. Kouvolan keskustan liepeillä asuva viisihenkinen uusperhe etsii nyt uutta kotia. Perheen vanhin lapsi aloittaa syksyllä koulun, joten ei olisi pahitteeksi, vaikka uusi koti olisi koulun lähellä. Myös keskustaan olisi hyvä olla lyhyt matka. — Ei tässä ole mikään kiire. Katsellaan, että sopiva koti tulee kohdalle, Henri Lumivuori toteaa. Viime vuosina Kouvolaan on syntynyt vuosittain noin 780-840 vauvaa. Kymenlaakson keskussairaalassa syntyi viime vuonna 1353 vauvaa. Vilkkain kuukausi oli elokuu, jolloin päivänvalon näki 140 lasta. — Helmikuu on aina hiljaisin, niin myös viime vuonna, jolloin syntyi helmikuussa 99 vauvaa, kertoo palvelutoiminnan esimies Reija Mylläri Kymenlaakson keskussairaalan äitiyspoliklinikalta. Kotkassa eniten synnytyksiä on tammikuussa, maalis-huhtikuussa sekä loppukesällä. Viime vuoden synnytyksistä keisarileikkauksia oli 200 eli 14,87 prosenttia kaikista synnytyksistä. Määrä on pysynyt Kotkassa pitkään samansuuruisena. Lue koko uutinen:

