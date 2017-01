Uutinen

Kouvolan Sanomat: Heikkilä jatkaa KooKoossa — Green taas kunnossa KooKoon keskushyökkääjä ja kapteeni Josh Green on jälleen pelikunnossa jääkiekon Liigassa.Kouvolalaisseura tiedotti asiasta tiistaina verkkosivuillaan, joilla se julkaisee viikoittain tiedotteen joukkueen poissaolotilanteesta.Green loukkaantui viime viikolla tiistaina Lahdessa Pelicans-ottelussa tilanteessa, jossa hän törmäsi hyökkäyspäässä vastustajan Juhani Tyrväiseen. Kaukalosta pois talutetulta Greeniltä jäi tuolloin pelaamatta ottelusta koko kolmas erä. Kanadalaissentteri ei myöskään ollut pelikunnossa viime lauantaina kotiottelussa Helsingin IFK:ta vastaan.Myös hyökkääjä Toni Hyvärinen on KooKoon mukaan lähestymässä pelikuntoa. Hyvärisen kausi on ollut erittäin rikkonainen useiden loukkaantumisten takia. Hän on pelannut vain 16 ottelua — viimeksi 1. joulukuuta.KooKoon Tapparasta lainaama hyökkääjä Miika Heikkilä pysyy kouvolalaisjoukkueessa ainakin helmikuun 14. päivään saakka. Tuolloin umpeutuu Liigan siirtoaika. Tapparalla on kuitenkin tarvittaessa oikeus kutsua Heikkilä takaisin omaan miehistöönsä.KooKoo kohtaa keskiviikkona juuri Tapparan Tampereella. Perjantaina KooKoo isännöi Lappeenrannan SaiPaa, ja lauantaina kouvolalaisjoukkue tekee Ilves-ottelun takia viikon toisen matkansa Tampereelle.SaiPa-ottelussa KooKoolla on mahdollisuus jatkaa viimeaikaista katsomohurmostaan. Kahdessa viimeisimmässä kotiottelussa yleisömäärä on kivunnut yli 4500:n. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Heikkil%C3%A4%20jatkaa%20KooKoossa%20%E2%80%94%20Green%20taas%20kunnossa/2017221763546/4