Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Kouvojen C-tyttöjen joukkueen tavoitteet ovat korkealla — SM-sarja alkoi kahdella ylivoimaisella voitolla Fiksu, kunnianhimoinen, tavoitteellinen ja sitoutunut. Näillä sanoilla Kouvojen C-tyttöjen valmentaja Jukka Kyöstilä kuvailee joukkuettaan, joka aloitti ikäluokan SM-sarjan sunnuntaina kahdella suurinumeroisella kotivoitolla Kuusankosken urheilutalossa. Kouvot karisti ylimääräisen jännityksen harteiltaan aamupäivällä Hongan kakkosjoukkuetta vastaan. Espoolaisille kyyti oli kylmää, kun ottelun päätyttyä taululla loistivat Kouvojen voittolukemat 93—35. Toisessa ottelussa kotijoukkue kaatoi Tampereen Pyrintö Red -joukkueen 74—48. Kouvot karkasi vierailtaan jo avauskympillä, eikä ottelun voittajasta ollut tämän jälkeen epäselvyyttä. Kouvojen Milla Tiikkajan mukaan joukkue tavoittelee vakavissaan Suomen mestaruutta. — Tavoite on voittaa Suomen mestaruus. Ei se silti pettymys ole, jos sitä ei tule. Kouvojen C-tyttöjen joukkue on ollut viimeisen viiden vuoden ajan kokeneen kouvolalaisvalmentajan Kyöstilän opissa. Kyöstilä on tehnyt kuuden hengen valmennusryhmänsä kanssa hyvää työtä, joten ei siis ole ihme, että Kouvot on yksi ikäluokan kovimpia ryhmiä Suomessa. — Pelaajilla on viisi yhteistä tapahtumaa viikossa. Tämä SM-sarja on ainoa sarja, jota pelataan tulosorientoituneesti, Kyöstilä kertoo. — C-tyttöjen alueellinen 1. divisioona on kehityssarja, joka on puolestaan tarkoitettu heille, jotka eivät pelaa SM-sarjassa tai jäävät vähemmille minuuteille. Näiden kahden sarja lisäksi Kouvot 03 -joukkue hakee kovuutta alueellisesta B-tyttöjen sarjasta. — Pelaajilla on kovia henkilökohtaisia tavoitteita aina naisten Korisliigasta ammattilaisuuteen asti. He ovat valmiita tekemään töitä näiden tavoitteiden eteen ja se näkyy päivittäisessä tekemisessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Junioritiistai%3A%20Kouvojen%20C-tytt%C3%B6jen%20joukkueen%20tavoitteet%20ovat%20korkealla%20%E2%80%94%20SM-sarja%20alkoi%20kahdella%20ylivoimaisella%20voitolla/2017221756025/4