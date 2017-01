Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kilometrikohtainen tienkäyttömaksu jakaa mielipiteet — kannatatko vai vastustatko autoihin asennettavaa seurantajärjestelmää? Kouvolan Sanomat kysyi kouvolalaisilta autoilijoilta, mitä mieltä he ovat liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) esityksestä autoihin asennettavasta järjestelmästä, jolla seurattaisiin ajokilometrien määrää ja maksettaisiin siten tienkäytöstä. Asiaa pohditaan hallituksen kehysriihessä huhtikuussa. Kuljetus Sami Valtosen yrittäjä Sami Valtonen toivoo, ettei Bernerin esitys tuo lisäkustannuksia kuljettajayrittäjille. — Kuljetusyrityksissä maksetaan jo nyt paljon veroja. En halua, että tämä on yksi lisää. Kilometrikohtainen tienkäyttömaksu yksityisautoilussa on Valtosen mielestä järkevää. Oma yksityisautoilu tuskin vähenisi laitteen myötä. — Se ajetaan, mikä pitää ajaa. Kuljetus Ilkka Saukkosen yrittäjän Ilkka Saukkosen mielestä kilometrikohtainen tienkäyttömaksu on hyvä asia, jos se on tasapuolista. — Koskisiko kilometrikohtainen tienkäyttömaksu myös ulkomaalaisia kuljettajia vai saisivatko he ajaa ilmaiseksi Suomessa, Saukkonen kysyy. Yksityisautoilun kilometrikohtaisessa tienkäyttömaksussa Saukkonen näkee sekä hyvää että huonoa. — Siellä missä on lyhimmät välimatkat on parhain julkisen liikenteen verkosto ja autolle ei välttämättä ole edes tarvetta. Kun taas siellä missä välimatkat ovat pitkät, omaa autoa tarvitaan. Kouvolalainen taksiyrittäjä Kari Sydänmaanlakka kertoo, että takseissa on jo gps-seurantalaitteet, joten suuri muutos ei olisi kyseessä, jos Bernerin esitys menisi läpi. — Tuskinpa tuo tavallisen autoilijan elämään hirveästi vaikuttaisi. Kenelle se kuitenkaan kuuluu missä autoilija liikkuu? Poliisille laitteesta voisi olla apua, kun rikoksen tehneiden liikkeitä voisi seurata aiempaa paremmin. Takseissa gps-seurantalaite on turvallisuuden takia. — Jos kuljettaja painaa hätänappia, näemme viiden metrin säteellä, missä hän on juuri sillä hetkellä. Kouvolalainen Paavo Torniainen omistaa harrasteautoja. Hänen mielestään kilometrikohtainen tienkäyttömaksu ei ole hyvä idea. — Autolla ajetut kilometrit katsotaan jo vuosikatsastuksessa. Kuka seurantalaitteen maksaa ja tuoko se lisäkustannuksia esimerkiksi autoharrastukseen, Torniainen pohtii. Jos tienkäyttövero olisi inhimillisen suuruinen ja sen avulla pidettäisiin huolta kaikista teistä, Torniaisen mukaan veroa voitaisiin kerätä samoin kuin esimerkiksi Yle-veroa. A-Katsastuksen katsastaja Mika Leppäkosken mukaan kilometrikohtainen tienkäyttömaksu voisi olla toimiva systeemi, mutta väärinkäytöksiltä tuskin vältyttäisiin. — Ajettuja kilometrejä yritetään kiertää koko ajan. Uskon, että ajoneuvoihin asennettavaa laitettakin yritettäisiin väärinkäyttää, Leppäkoski pohtii. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Kilometrikohtainen%20tienk%C3%A4ytt%C3%B6maksu%20jakaa%20mielipiteet%20%E2%80%94%20kannatatko%20vai%20vastustatko%20autoihin%20asennettavaa%20seurantaj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4/2017221755276/4