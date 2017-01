Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaistaustainen Mimmi Pölönen mukana Miss Plus Size -kilpailussa Kouvolassa kasvanut, nykyään Helsingissä opiskeleva Mimmi Pölönen on mukana Miss Plus Size Finland -kilpailun finaalissa. Kyseessä on nyt ensi kertaa järjestettävä, Sunneva Kantolan ja Jutta Gustafsbergin vetämä kilpailu. Kilpailu on järjestäjien mukaan tarkoitettu positiivisen elämänasenteen omaaville, itsevarmoille ja liikunnallisille naisille. Pituusrajaa ei ole, vaatekoko on sääntöjen mukaan noin 44 tai siitä ylöspäin. 22-vuotias Pölönen pääsi yhdeksän finalistin joukkoon lauantaina 7. tammikuuta Tampereella pidetyissä semifinaaleissa. Niihin osallistui 30 yli 500 hakijan joukosta valikoitunutta kilpailijaa. Kilpailun Facebook-sivulla Pölönen kertoo harrastavansa roller derbyä ja joogaa ja rakastavansa uusien lajien kokeilemista. — Jokainen keho on hyvä juuri sellaisena kuin se on. Me pyöreämmät naiset emme ole vaan before-kuvien surkeita perunasäkkejä, vaan kauniita, täydellisiä ja seksikkäitä juuri tälläisenä kuin olemme, hän sanoo. Kilpailun voittajasta tulee Jutta G -malliston plusmalli. Ensi lauantaina Pölösellä ja muilla finalisteilla on lavashow Lempäälän Ideaparkissa. Finaali on lauantaina 21. tammikuuta Vanajanlinnassa, jossa tuomaristo valitsee voittajan. Lue koko uutinen:

