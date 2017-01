Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunginjohtajahaastattelut loppusuoralla — Forsell ei ole vielä päättänyt kisaan osallistumisesta Kouvolan kaupunginjohtajahaku etenee tällä viikolla viimeisiin haastatteluihin. Valintaa valmisteleva työryhmä haastattelee keskiviikkona ja torstaina vielä kouvolalaisen yrittäjän ja Inarin ex-kunnanjohtajan Jyrki Hyttisen, Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen ja Iitin kunnanjohtajan Riku Rönnholmin. Ennen joulua haastattelussa kävivät Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Imatran hallintojohtaja Marita Toikka. — Istumme todennäköisesti ensi viikolla alas ja päätämme, ketkä lähetetään jatkoseulontoihin, kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Jokiranta (kesk.) sanoo. Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) arvioi, että osa haastatelluista valitaan henkilöarviointiin. Valinnassa ei Jokirannan mielestä ole kiire. — Teemme huolellista työtä. Kaupunginjohtajan sijaistus on hyvissä käsissä, joten sen puoleen ei ole mitään hätää. Vt. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei ole toistaiseksi päättänyt, aikooko hän osallistua kilpaan. Hän toimii väliaikaisena kaupunginjohtajana kesäkuun loppuun tai enintään siihen asti, kun uusi kaupunginjohtaja on astunut virkaan. — En ole vielä antanut suostumustani. Aikaahan on siihen saakka, kunnes valtuusto lyö nuijan pöytään. Forsell sanoo, että haku on toki ollut mielessä. Viime hetkeen odottaminen antaa mahdollisuuden tunnustella, olisiko itse varteenotettava vaihtoehto. — Mitä sitä kilpailuun turhaan lähtee, jos poliittisella puolella on jo mietitty, keiden kesken kisa käydään. Kaupunginjohtajan valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.), kaupunginhallituksen jäsenet Kimmo Jokiranta (kesk.), Marjatta Nykänen (kok.), Sari Palm (kd.) ja Liisa Sulanen (ps.) sekä kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. Lue koko uutinen:

