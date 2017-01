Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa kokoontuu monta kirjallisuuspiiriä — vetäjä kutsuu uudet kasvot mukaan Kun kirjastonjohtaja Maritta Naumanen jäi eläkkeelle pian kaksi vuotta sitten, hänelle oli itsestään selvää olla jättämättä kirjastoa kokonaan. Siksi hän on jatkanut vapaaehtoistyönä Kuusankosken ja Valkealan kirjallisuuspiirien vetämistä kerran kuukaudessa. — Nyt olen voinut tehdä kirjastossa juuri sitä, mitä eniten haluan. Kirjojen lukemiseenkin on jäänyt enemmän aikaa, hän sanoo. Kirjallisuuspiirit edustavat Naumaselle sitä, mitä hän pitää kirjaston tärkeimpänä tehtävänä: ihmisten ja tarinoiden saattamista yhteen. Kevään kirjallisuuspiirit alkavat tiistaina 10. tammikuuta Kuusankosken kirjastosta. Suomen 100-vuosijuhlat näkyvät käsiteltävien kirjojen valinnoissa siten, että mukaan on otettu vain kotimaista kirjallisuutta. Ensimmäisenä kirjana on Juhani Ahon klassikkoteos Rautatie. Myöhemmin Kuusankoskella käsitellään muun muassa Riikka Pulkkisen Paras mahdollinen maailma, Jari Tervon tuorein teos Matriarkka ja kouvolalaisen Jukka Behmin Viallinen valkaisuvoide. — Pyrimme valitsemaan teoksia eri aikakausilta, Naumanen. Me-muoto kertoo siitä, että Naumanen kysyy aina myös osallistujien toiveita käsiteltävistä teoksista. Valkealan kirjallisuuspiiri käsittelee kevään mittaan muun muassa Ilmari Kiannon Ryysyrannan Joosepin, Eeva Joenpellon Neito kulkee vetten päällä -kirjan Antti Eskolan tietoteoksen Vanhuus. — Pulkkisen ja Tervon uusimpia en ole vielä itsekään lukenut, Naumanen kertoo. Kirjallisuuspiiriin osallistumista ei kannata arkailla. Naumasen mukaan moni pelkää suotta sitä, että kirjallisuudesta pitäisi osata keskustella analyyttisesti tai muuten asiantuntevasti. Suurin osa kirjallisuuspiiriin osallistujista on eläkeikäisiä, sillä piiri järjestetään keskellä arkipäivää. Mitään ikärajaa ei kuitenkaan ole. Naumasen mukaan molempiin ryhmiin mahtuu vielä uusia kasvoja mukaan. Myös satunnaiset kävijät ovat tervetulleita. Kokoontumiset kestävät puolitoista tuntia kerrallaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Kouvolassa%20kokoontuu%20monta%20kirjallisuuspiiri%C3%A4%20%E2%80%94%20vet%C3%A4j%C3%A4%20kutsuu%20uudet%20kasvot%20mukaan%20/2017221744748/4