Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymen Tarvemetallille uudet tilat Hemmintieltä Metalli- ja rautaromun kierrätykseen erikoistunut Kymen Tarvemetalli on muuttamassa Valkealan Teollisuustieltä Kuusankosken Hemmintielle. Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee keskiviikkona ympäristöluvan myöntämistä Hemmintien romunkäsittelykeskuksen toimintaan. Kymen Tarvemetallin toimitusjohtaja Kalle Nikkanen sanoo, että uudet tilat ovat kaikin puolin nykyisiä paremmat ja soveltuvammat. — Hallitilaa on kattonostureineen reilusti. Sopiva tilaisuus tuli eteen, ja pääsimme hyvään vuokrasopimukseen. Hemmintien tulevan romunkäsittelykeskuksen kiinteistöt omistavat Veli Hyyryläisen yritys E-Elementit Oy sekä Kouvolan kaupunki. Nikkanen sanoo, että yrityksen toiminta ei uusissa tiloissa paljon muutu. Hän arvioi, että lisänä nykyiseen voi tulla käytettyjen laitteiden kauppaa. Kierrätys- ja romunkäsittelykeskukseen otetaan vastaan kaikkia metallilaatuja, jotka käsitellään ja toimitetaan ensisijaisesti teollisuuden raaka-aineeksi. Nikkanen arvioi, että toiminta uudessa paikassa alkaa täydellä teholla ensi kesänä. Kymen Tarvemetallin liikevaihto on viime vuosina ollut 2—3 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on tällä hetkellä seitsemän. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Kymen%20Tarvemetallille%20uudet%20tilat%20Hemmintielt%C3%A4/2017221761830/4