Kouvolan Sanomat: Posti osti valtakunnallisen hoiva-alan yrityksen — Suomen Yrittäjät paheksuu Posti ilmoitti tiistaina ostaneensa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja tarjoavan HR Hoiva Oy:n. 190 työntekijää työllistävän yrityksen asiakkaita ovat kunnat, kuntayhtymät sekä yksityiset. HR Hoiva jatkaa toimintaansa Postin tytäryhtiönä. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 2,5 miljoonaa euroa. Posti aikoo yritysoston myötä laajentaa kotipalveluja kattamaan arjen tukipalvelut sekä kotihoidon. Palveluja tarjotaan 30:lla paikkakunnalla. Postin kotipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan siten, etteivät ne vaikuta Postin muihin toimintoihin ja palveluihin. Posti on jo aiemmin tarjonnut ateriankuljetuspalveluita lähes sadalle kunnalle. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa Posti on ollut jo vuoden ajan kumppanina kotihoidon tukipalveluissa. Suomen Yrittäjät ilmoitti pitävänsä yrityskauppauutista erittäin haitallisena. — Postin tunkeutuminen kilpailuille markkinoille yrityskaupalla on aivan muuta kuin toimintaa, jota kansa Postilta odottaa, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo. — Posti pyrkii luomaan valtakunnallisen valtiovetoisen hoivatoimijan. Tällaista kehitystä ei valtion omistajaohjauksella pitäisi sallia lainkaan, Grekin toteaa. Suomen Yrittäjien mukaan Postin jakelutoiminta tulisi avata kilpailulle. Postin tulisi vetäytyä muusta liiketoiminnasta ja pitäytyä postipalveluiden järjestämisessä, yrittäjien tiedotteessa todetaan. Suomen Yrittäjien lausunnossa todetaan, että uutinen ei myöskään istu tulevan sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteisiin. — Jos valtio-omistaja sallii, että Postin kautta luodaan valtakunnallinen valtiovetoinen iso toimija, vaarantuu tavoite kilpailun tuomista tehoista sote-palveluissa, Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama sanoo. Suomen Yrittäjien näkemys on, että valinnanvapaus ja markkinoiden toimivuus eivät toteudu, kun uhkana on, että julkissektorin omistama tuotanto saa vahvan markkina-aseman. Lue koko uutinen:

