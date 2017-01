Uutinen

Kouvolan Sanomat: Setlementtiyhdistys ehdottaa yhteistyötä — 5—6 järjestöä yhdistäisi voimansa Voikkaan tehtaan alasajon jälkimainingeissa kesällä 2006 perustettu Pohjois-Kymen Setlementtiyhdistys ei heitä pyyhettä kehään. Loppiaisen alla kokoontunut hallitus on pysynyt rivissä. — Tässä näkymässä meillä ei ole mitään mahdollisuutta uuden toimitilan vuokraamiseen. Tästä tulee välivuosi. Vedämme happea ja yritämme saada taloutemme kuntoon, Airaksinen kertoo. Tulevaisuuttaan yhdistys pohtii uudelta pohjalta. — Pohdimme sitä, minkälaiseksi palveluntuottajaksi ryhdymme. Kouvolaan tarvitsisi kehittää 5—6 järjestön keskittymä, joka ryhtyisi toimimaan kolmannen sektorin toimijana, Airaksinen esittää. Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Saarinen toteaa, että yksi ja toinen yhdistys on nyt erilaisissa murros- ja muutosvaiheissa. — Mekin mietimme, mitä teemme. Meillä on tällä hetkellä puolen vuoden toiminta tiedossa. Saarinen sanoo, että Korttelikotiyhdistykselle jonkinlainen yhteistyökuvio voisi olla mahdollinen. Saarinen haluaa jättää yhdistyksen toimintaa koskevat linjaukset hallitukselle, joka on seuraavan kerran koolla kuluvalla viikolla. Lue koko uutinen:

