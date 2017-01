Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tornionmäkeen rakennetaan Kouvolan neljäs Lidl Kouvolan Tornionmäkeen tulee kaupungin neljäs Lidl-myymälä. Lidlin kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen kertoo, että Tornionmäessä sijaitsevasta tontista on tehty esisopimus. Rakentamisen aikataulu varmistuu myöhemmin. Lidlillä on ennestään myymälät Kouvolan Kellomäessä, Kuusankosken keskustan tuntumassa ja Inkeroisissa. Kaikkosen mukaan asiakasmäärien kasvaessa Lidlissä on todettu, että Kouvolaan mahtuu vielä yksi myymälä. Tontti on samalla alueella, jonne on tarkoitus rakentaa uusi Tokmanni nykyisen tilalle. Korjattu virhe kello 10.09: Tuleva myymälä on Kouvolan neljäs, ei kolmas. Juttua täydennetty Tokmanni-tiedolla kello 11.31. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/Tornionm%C3%A4keen%20rakennetaan%20Kouvolan%20nelj%C3%A4s%20Lidl/201795/4