Uutinen

Kouvolan Sanomat: UPM pitää Kymintehtaan piippua esteenä koko alueen kehittämiselle UPM:n kiinteistöpäällikkö Veli Tuominen sanoo, että Kymintehtaan piippu on pystyyn jäädessään haitaksi Kymin Ruukille alueelle. — Olemme kehittäneet ympäröivää aluetta. Julkinen kulkuväylä on tulossa lähelle piippua. Jotta kykenisimme turvaamaan muun toiminnan, piippu ei voi jäädä pystyyn, hän perustelee. UPM on hakenut purkamislupaa piipun lisäksi voimalaitokselle, toimisto-osalle ja tuhkasiilolle. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee huomenna keskiviikkona purkamislupahakemusta. Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynäsen ehdotus on, että lautakunta hylkäisi hakemuksen. Kymin Ruukin alueelle on tehty kaavaluonnos. Kaavassa tutkitaan myös katuyhteyttä Kyminkadun ja Ahlmannintien välille. — Piippua on purettu rapautumisen takia aikaisemmin pari metriä. Olen kuvauttanut ja tutkituttanut piipun pään, ja ilmeinen vaara on taas olemassa, Veli Tuominen sanoo. Hän jatkaa, että meneillään olevaan kaavamuutokseen piipulla on ilmeinen vaikutus, kun yleinen tie menee piipusta 50 metrin päästä. Vaarana on tiilenkappaleiden putoaminen alhaalla olijoiden päälle. Vaikka alue on aidattu, piipun juurella on ollut luvattomia kulkijoita. — Ruumiita ei ole vielä tullut. Emme kykene pitämään aluetta turvallisena. Tuominen ei lähde arvioimaan, estääkö piipun pystyyn jääminen kaavamuutoksen toteutuksen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/10/UPM%20pit%C3%A4%C3%A4%20Kymintehtaan%20piippua%20esteen%C3%A4%20koko%20alueen%20kehitt%C3%A4miselle/2017221754646/4