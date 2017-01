Arkistosta: Kansakoulun kokoinen koti — Sanna Tallgrenin yli satavuotiaassa kotitalossa riittää tehtävää loppuiäksi

Kuva: Lumikki Haaja

Iittiläisen Sanna Tallgrenin vanhaan kansakouluun sisustettu asunto on tällä viikolla nähty MTV3:n Suomen kauneimmat kodit -sarjassa. Kouvolan Sanomat esitteli Tallgrenin kodin Oma koti -juttusarjassa 31.5.2014.

Keskellä Sitikkalan vanhaa kylää sijaitsee mäen päällä vanha kansakoulu. Kookas rakennus on istunut samoilla sijoillaan jo vuodesta 1895. Yli sadan vuoden historiaan mahtuu koulutoiminnan lisäksi vuokrakasarmina toimimista ja puusepän verstas. Vuonna 1997 talon osti Sanna Tallgren silloisen miehensä kanssa.

— Tiesin jo silloin, että tämä on koti. Olen tätä pihaa laittanut vuosikaupalla, puutarhanhoitoa harrastava Tallgren kertoo.

Sosiaalialan yrittäjä Tallgrenilla on paljon hoidettavaa, sillä hirsirakenteisen koulun katon alle jäävä pinta-ala on vanhojen dokumenttien mukaan 800 neliömetriä. Tontin koko on puolestaan 1,7 hehtaaria.

— En jaksa uskoa tuohon neliömäärään, vaikka talo onkin kookas. Noihin neliöihin lasketaan myös iso ullakko, mutta perheelle tässä on asuintilaa sellaiset 250 neliötä.



Perheeseen kuuluvat aviomies ja yhdeksänvuotias poika. Kellariin remontoidussa kaksiossa asuu Tallgrenin täti.

Tilaa riittää hulppeasti: yläkerrassa on vanhempien makuuhuone, Niilo-pojan oma huone ja olohuone. Alakerrassa ovat keittiö, wc, Tallgrenin työnhuone ja toinen olohuone.

Alakerran kruunaa talon vanha juhlasali, jonka koko on yli 80 neliömetriä.

— Kaikki kysyvät, mitä teen näin paljolla tilalla. En mitään. Se vain on. Kun tässä on asunut tarpeeksi pitkään, kaikki tila tuntuu hyvin luonnolliselta. Vaikeaa olisi muuttaa enää pieneen kämppään.

Juhlasali mahdollistaa erikoisen sisustamisenkin. Tallgren on esimerkiksi parkkeerannut isoäitinsä evakkoreen juhlasaliin. Yhden talven reki vietti ulkona.

— Ajattelin, että se menee pilalle ja toin sen sitten sisään. Itselläni on hevonen, jolle ovat rakenteilla tarhat ja talli. Haaveena olisi, että jonain talvena pääsisin hevoseni vetämän reen kyytiin.



Vanha koulurakennus vaatii jatkuvasti pientä huoltamista. Kansakouluun on tehty jo useita isoja remontteja: katto on rakennettu uusiksi, ulkolaudoitus on uusittu ja sisätilat tehty omistajiensa näköisiksi.

— Pohdimme aviomieheni kanssa, rakennammeko kokonaan uuden talon vai laitammeko uuden omakotitalon hinnan koulun korjaamiseen. Sijoitimme kouluun, sillä vastaavaa tonttia ei ole tarjolla missään. Ensimmäiset remontit teimme vuonna 2003.

Etelärinteessä sijaitsevalta koululta on näköala kahteen kohtaan Kymijokea. Työmatkat pysyvät maltillisina Elimäellä työskentelevälle Tallgrenille ja Kouvolassa työskentelevälle aviomiehelle. Lainaa remontteihin on haettu pankista useaan otteeseen.

— Sijoitimme muun muassa maalämpöön, joka on ollut hyvä ratkaisu. Koulun koon takia maalämpöä varten kallioon piti porata kolme reikää.



Tallgren on tarkka sisustaja, mutta harvoin hän suunnittelee huoneita erikseen. Poikkeuksen sääntöön tekee keittiö.

— Sen suunnittelin paperilla sävyjä yhdistämällä. Muuten huoneet ovat muovautuneet valkoisen, harmaan ja hirren luonnollisen värin yhdistelmänä.

Huonekalujen suhteen Tallgren ei ole minkään sortin puristi. Ikeastakin löytyy paljon hyvää tavaraa. Olohuoneen sohvat ovat Ikean halvempaa mallia.

Lemmikkitaloudessa monet ovat kauhistelleet värivalintaa: valkoiset sohvat ja koirat eivät ole luonteva yhdistelmä.

— Onneksi nuo päälliset voi pestä. Käytännöllisyys ei sanele sisustusta. Olen esteetikko. En voi kotona hyvin, jos siellä ei ole mielestäni kaunista. Kodin tekee kaksi asiaa: kauneus ja puhtaus. Ja puhtaudestakin voi tarpeen tullen tinkiä, Tallgren nauraa.

Tallgren on sisustuksen suhteen löytänyt tasapainon kotiinsa. Hänen mielestään siellä on nyt valmista. Ei tarvitse tehdä muuta kuin siivota.

— Jos jonkun huoneen järjestystä pitää jumpata jatkuvasti, silloin siellä on jotain pielessä. Olen tyytyväinen kotiin, mitä nyt tuota yläkerran olohuonetta pitää vielä pyöritellä jossain vaiheessa.

Jos sisällä kaikki on jo valmista, ulkona Tallgrenillä riittää tekemistä joka kesä. Etupihan lukuisia istutuksia hän hoitaa tätinsä kanssa. Pioneita on yli 70 eri lajiketta.

Kesällä kukat täyttävät etupihan puutarhan.

— Osallistuin viime vuonna Avoimet puutarhat -tapahtumaan. Tuolloin meillä kävi yli sata vierasta. Tänä vuonna tapahtuma on juuri sopivasti pioneiden kukinta-aikaan.

Tilava piha mahdollistaa monenlaisen puuhaamisen. Pihan perällä on vanha sauna, jota perhe käyttää kesäisin. Lisäksi tontilla nököttää vanha varasto, joka toimii kanalana.

— Meidän Niilo nimesi kaikki kanat Harry Potter -kirjojen hahmojen mukaan. Hän tunnistaa kanat edelleen. Kanat ovat maailman helpoimpia eläimiä. Riittää, että on ruokaa, vettä ja suojaa, niin ne munivat tyytyväisinä.



Sen lisäksi, että Tallgren on aktiivinen puutarhaharrastaja, hän on myös bloggaaja. Villipiha-blogia pyörittävä Tallgren on saanut verkon kautta paljon uusia ystäviä sekä ideoita puutarhaansa.

— Blogia olen pitänyt jo yli kymmenen vuotta. Ilmaisen omaa luovuuttani puutarhan kautta. Äitini oli hyvä piirtämään ja maalaamaan, mutta itselläni ei tuota taitoa ole, joten kanavoin sen puutarhaan.

Tallgren on vakaasti sitä mieltä, että Sitikkala on hänen kotinsa loppuelämän ajan.

— Tämä jää sitten joskus Niilolle perinnöksi. Hän saa tehdä, mitä haluaa.