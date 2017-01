Uutinen

Kouvolan Sanomat: Barack Obama kehotti jäähyväispuheessaan amerikkalaisia katsomaan asioita toistensa näkökulmasta Väistyvä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama piti viime yönä Chicagossa tunteikkaan jäähyväispuheen, jossa hän varoitti Yhdysvaltain demokratiaa uhkaavista vaaroista, kuten epätasa-arvosta, syrjinnästä, pelosta — ja todellisuuksien jakaantumisesta. Obama kehotti amerikkalaisia poistumaan samanmielisten kuplista, jossa kukaan erilainen ei haasta heitä toisenlaisin ajatuksin. — Meillä on tullut niin mukava olo omissa kuplissamme, että me hyväksymme vain sellaista tietoa, joka sopii mielipiteisiimme, on se sitten totta tai ei, sanoi Obama. Esimerkiksi Obama nosti ilmastonmuutoksen, jonka monet republikaanit edelleen kiistävät. Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen torjunnan keinoista voidaan olla eri mieltä, mutta faktojen kiistäminen pettää seuraavat sukupolvet. Obaman mukaan juuri valistuksen arvot, usko järkeen ja oikeuteen, tekivät Yhdysvalloista menestyneen maan, joka torjui tyrannian ja fasismin 1900-luvulla. Lääkkeeksi presidentti tarjosi sitä, että amerikkalaiset yrittäisivät nähdä asioita enemmän toistensa näkökulmasta. Hän huomautti, että siinä missä valkoisten pitää ymmärtää, etteivät orjuuden tai syrjinnän jäljet loppuneet kansalaisoikeustaisteluun, myös mustien pitää ymmärtää keski-ikäistä valkoista miestä, jonka elämä on äkkiä mullistunut taloudellisten tai teknologisten muutosten takia. Obama ei osoittanut jäähyväispuheensa sanoja suoraan seuraajalleen Donald Trumpille, josta tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti 20. tammikuuta. Monet Obaman sanat saattoi kuitenkin lukea neuvoiksi, jopa varoituksiksi Trumpille. — Demokratia voi kutistua pelon edessä. Meidän täytyy varoa, ettemme luovu niistä arvoista, jotka tekevät meistä sen, keitä me olemme, Obama sanoi. Hän muistutti, että hän kielsi kidutuksen, vastustaa muslimien syrjintää ja kannattaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Lue juttu HS.fi.ssä Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Barack%20Obama%20kehotti%20j%C3%A4%C3%A4hyv%C3%A4ispuheessaan%20amerikkalaisia%20katsomaan%20asioita%20toistensa%20n%C3%A4k%C3%B6kulmasta/2017521762930/4