Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ei velkaa velan maksuun — kierrä kaukaa vakuudettomat isot luotot Ylivelkaantuminen tapahtuu aiempaa nopeammin ja rajummin. Vakuudettomista luotoista kertynyt 30 000—50 000 euron velka. Tämä on Kouvolan talous- ja velkaneuvontaan tulevien asiakkaiden tyypillinen lähtötilanne. — Näitä vakuudettomia luottoja saa aivan liian helposti. On myös toimijoita, jotka tarjoavat tosi isoja luottoja, eläkeläisillekin, talous- ja velkaneuvoja Liisu Kuusela sanoo. Ylivelkaantunut kouvolalainen pääsee velkaneuvontaan melko ripeästi. — Tällä hetkellä saa aikoja tammikuun loppupuolelle. Kouvolassa liian kovan velkataakan haukanneesta asiakkaasta pyritään ottamaan koppi myös puhelimessa. — Asiaan tartutaan jo asiakkaan soittaessa velkaneuvontaan. Kartoitamme heti samana päivänä tilannetta. Katsomme, että pystymmekö velkaneuvonnan keinoin auttamaan, Kuusela kertoo. Kahden velkaneuvojan pakeilla kävi viime vuonna noin 350 uutta asiakasta. — Se on pysynyt aika vakiona. Näiden lisäksi puhelinneuvontaa annetaan 150—200 asiakkaalle vuodessa. Velallinen saattaa maksaa isossa yhdistämisluotossa jopa kymmenien prosenttien korkoja. — Aika paljon tarjotaan nykyisin yhdistämisluottoja, joissa korko voi olla aika huomattava. Lainan hoitaminen uudella lainalla on tunnetusti lyhytnäköinen yhtälö. — Jossain vaiheessa asiakas tajuaa, että eihän se velka lyhenekään. Sen jälkeen ajaudutaan aika herkästi ottamaan uutta velkaa. — Meidän neuvomme on se, että jos velkaa on jo paljon, ettei sitä pysty maksamaan niin uuden velan ottaminen pitää lopettaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Ei%20velkaa%20velan%20maksuun%20%E2%80%94%20kierr%C3%A4%20kaukaa%20vakuudettomat%20isot%20luotot%20/2017221762926/4