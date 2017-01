Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskustaa kehitetään 110 100 eurolla — yrittäjävetoiset työpajat pohtimaan keinoja Uusi projekti Kouvolan kaupallisen keskustan kehittämiseksi käynnistyy taas. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen haetaan pariakymmentä keskustassa toimivaa yritystä. — Tärkeintä on vertaiskehittäminen eli se, että yrittäjät löytävät keskenään ratkaisut niihin haasteisiin, joita niillä on, projektipäällikkö Riku Happonen Xamkista sanoo. Vuoden 2018 helmikuun loppuun kestävän hankkeen aikana yrittäjät kokoontuvat työpajoihin. Yritykset voivat itse päättää, mitä asioita niissä kehitetään. Keskiviikkoaamun avaustilaisuudessa työpajoille kaavailtuja teemoja olivat muun muassa markkinointi eri kanavissa, toimitilojen, tuotteen ja brändin hiominen sekä oman osaamisen tuotteistaminen. Euroopan sosiaalirahasto, ESR, vastaa hankkeen 110 100 euron rahoituksesta. Se on suunnattu pääasiassa sellaisille keskustassa toimiville vähittäismyymälöille, joissa on alle kymmenen työntekijää. Kouvolan keskustan vetovoimaa on viime vuosina pyritty tehostamaan lukuisin tavoin. Viime vuoden lopussa päättyi 2,5 vuotta kestänyt Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta -projekti. Kouvolan Innovationin projektin yhteenveto on vielä tekemättä, mutta ilmapiiri keskustassa on parantunut. Yhtenä konkreettisena toimena voi mainita parkkimaksujen poiston ja ostoslauantaiden järjestämisen. Kouvolan Ydinkeskusta-niminen yhdistys on toiminut jo vuosia. Se kehittää keskustan toimintaa yhteistyössä Kouvolan kaupungin, yrittäjien, kiinteistön omistajien ja asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Viime syksyn lopulla perustettu KouvolaCity ry puolestaan toimii keskustan yritysten ja siellä toimivien yrittäjien yhteistyöelimenä ja edunvalvojana. Keskustan kehittäminen kuuluu myös kaupungin kuluvan vuoden kärkihankkeisiin. Matkakeskukseen kehittämiseen on varattu 5,5 ja kävelykatu Manskin kehittämiseen kolme miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

