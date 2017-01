Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korialainen puolukkapuuro on kohta Etelä-Korean tv:n prime timessa Korian Lehvätien päiväkotilaiset ovat mukana korealaisen tv-kanavan ohjelmassa, jota kuvataan tällä viikolla. Puolukasta kertova ohjelma esitetään Chosun-tv-kanavalla helmikuun puolivälissä. — Etenkin yli 40-vuotiaita kiinnostavat terveyteen liittyvät asiat kovasti, mutta puolukka on vielä Koreassa melko tuntematon marja. Siksi aihe kiinnostaa varmasti, uskoo ohjelman tuottava ja kuvaava Seo Hyunho. Tiistaina hän kävi kuvaamassa päiväkodissa lasten leikkejä ja välipalahetkeä puolukkapuuron äärellä. — Syödäänkö päiväkodissa paljon puolukkaa? Uskotteko, että se on terveellistä? Pitävätkö lapset siitä? tenttasi Seo lastentarhanopettaja Päivi Viitaselta. Ja pääsi toki itsekin maistamaan. — Ei ollut yhtään niin hapanta kuin odotin. Hyvin pehmeää. Oikein hyvää. Kuvaukset ja Korian yhdistävä tekijä on korialaislähtöinen Taru Salminen, joka on asunut Etelä-Koreassa pitkään ja noussut siellä tv-julkkikseksi asti. Hän toimii kuvauksissa koordinaattorina ja tulkkina. — Etenkin mustikasta puhutaan paljon, mutta puolukka on siellä tulossa nyt muotiin, Salminen kertoo. Päiväkodin lisäksi Seo on jo päässyt Salmisen äidin luona poronkäristyksen ja mustanmakkaran makuun — puolukkahillolla totta kai. Viranomaisnäkökulmaa ohjelmaan tuovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n asiantuntijat, joita Seo on haastatellut ja haastatelee Helsingissä. Seo arvelee, että ohjelma saattaa saada noin kaksi miljoonaa katsojaa. Ohjelma esitetään Etelä-Koreassa lauantaina 11.2. parhaaseen prime time -aikaan puoli yhdeksältä illalla. Silloin perheet ovat kotona, illallinen syöty ja aika istua tv:n ääreen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Korialainen%20puolukkapuuro%20on%20kohta%20Etel%C3%A4-Korean%20tv%3An%20prime%20timessa/2017221762832/4