Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Kyyti-kirjastokortilla voi opiskella laulua ja soittoa Kymenlaakson Kyyti-kirjastojen kirjastokortilla on taas yksi uusi ominaisuus: kirjastokortilla voi nyt opiskella soittoa ja laulua kotimaisen Rockwayn verkkokursseilla. Käyttö on mahdollista paikasta riippumatta esimerkiksi kotona, koulussa tai kirjastossa. Tarjolla on 20 kurssia muun muassa bassolle, rummuille, pianolle, kitaralle, laululle, ukulelelle ja huuliharpulle. Lisäksi käytössä ovat metronomi, viritin ja mahdollisuus äänittää. Kaikki kurssit ovat suomenkielisiä ja käyttäjälle maksuttomia. Kyytin Rockway-kokoelmaan kirjautumiseen tarvitaan kirjastokortin numero ja korttiin liitetty, kirjastosta saatava tunnusluku. Kirjautumistunnukset ovat siis samat kuin esimerkiksi lainoja uusittaessa. Käyttö on helppoa. Kurssi lainataan Lainaa-painikkeesta. Ensimmäisellä lainaus- tai varauskerralla ohjelma kysyy käyttäjän yhteystiedot. Kurssien laina-aika on 14 vuorokautta. Jos haluttu kurssi on jo lainassa, sen voi myös varata. Rockway-verkkokursseja voi käyttää kaikilla yleisimmillä, päivitetyillä selaimilla. Kursseja voi katsoa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, mutta välineet toimivat ainoastaan tietokoneella. Kirjastoissa neuvotaan ohjelman käytössä. Lisätietoja saa myös Kyyti.fi -sivulta. Rockway löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Kymenlaakson%20Kyyti-kirjastokortilla%20voi%20opiskella%20laulua%20ja%20soittoa/2017521761442/4