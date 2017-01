Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynti ulkopuolisille mahdollista — myyjälle tulisi 13 miljoonan sakot Kymenlaakson Sähkön ja Kotkan väliset neuvottelut osakekaupasta ovat loppusuoralla. Ksoy on ostamassa Kotkalta yhtiön omia osakkeita. Yhtiö aikoo rahoittaa kaupan myymällä vähemmistöosuuden sähköverkkoyhtiöstään. Ksoy:n toimitusjohtajan Aku Pyymäen mukaan neuvotteluissa on nyt ollut kyse hinnasta. — Kun neuvotteluratkaisu saadaan, tuomme järjestelyn kaikkien osakkaiden päätettäväksi. Ensi viikolla on tarkoitus järjestää yhtiössä hallinnollisia kokouksia asiasta. Kotka haluaa myydä koko osakekantansa paikatakseen alijäämäistä talouttaan. Osakkeita voi periaatteessa myydä vain Ksoy:n nykyisille osakaskunnille ja sellaisille kunnille, joihin yhtiön toiminta ulotetaan. Tästä on määräykset Ksoy:n osakkaiden yhteistyösopimuksessa. Kouvolan Sanomien tietojen mukaan Kotka ehdotti viime vuonna määräyksestä luopumista, mikä ei sopinut muille osakkaille. Kotka voi silti myydä osakkeensa ulkopuolisille. Tällöin sen on kuitenkin maksettava yhteistyösopimuksen rikkomisesta osakassopimuksessa määritelty sanktio. Aku Pyymäki vahvistaa, että sanktio on noin 13 miljoonan euron suuruinen. Pyymäki toivoo, ettei sanktiolle ole tarvetta. — Haemme neuvotteluratkaisua, ja olemme siinä hyvin edistyneet. Eivät sanktiot ole pöydällä. Kotka pyysi loppuvuonna yhdestä osakkeesta 1 400 euroa, kun viime syksynä hinta oli 1 000 euroa. Suunniteltu osakekauppa kariutui syyskuussa Kouvolan kaupunginhallituksen vastustukseen. Jos yhden osakkeen hinta olisi 1 400 euroa, Kotka saisi kaupasta 86,8 miljoonaa euroa. Myyntivoittoa syntyisi 57,2 miljoonaa euroa. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Elomaan (kok.) mukaan uusi hinta on haettu markkinoilta. Mahdollisen sanktion jälkeenkin Kotka jäisi osakkeiden myynnissä reilut 44 miljoonaa euroa voitolle. Tämä riittäisi lähes kokonaan kattamaan Kotka-konsernin vuoden 2015 taseeseen kertyneen alijäämän, 48,5 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

