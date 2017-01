Uutinen

Kouvolan Sanomat: Onneli ja Anneli -elokuvan tuore kasvo Aarni Rämö jakoi nimikirjoituksia tottuneesti Kuusankoskella Aava Merikannon, 12, olo on haikea. Lastenelokuvatrilogian viimeinen osa Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen on valmis, ja sen ensi-ilta koittaa 27. tammikuuta. — Olemme tehneet elokuvia noin neljä vuotta. Olen ollut Onnelin roolista ihan fiiliksissä, hän sanoo. Merikannon mielestä elokuva on salaperäinen ja jännittävämpi kuin kaksi edeltäjäänsä. Hänen mukaansa se täyttää hyvän lastenelokuvan kriteerit. — Hyvä lastenelokuva on energinen ja iloinen. Se saa olla myös jännittävä. Lopun on kuitenkin oltava sellainen lasten unelma, eli kaikille käy lopulta hyvin. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen perustuu Marjatta Kurenniemen kirjaan Onneli, Anneli ja orpolapset (1971). Orpokoti on korvattu elokuvassa lastenkodilla. Elokuvassa Onnelin (Merikanto) ja Annelin (Lilja Lehto) kodin lähelle avataan lastenkoti, jossa elämä on ankeaa. Pekki-niminen poika (Aarni Rämö) päättää karata ja päätyy asumaan tyttöjen rantamajaan. Lapset ryhtyvät yhdessä toimiin, jotta lastenkodista saadaan iloinen paikka. Trilogian päätösosan promokiertue alkoi tiistaina Kino 123:sta Kuusankoskelta. Valkokankaalla debytoinut Rämö, 13, oli ensimmäistä kertaa fanien piirittämänä, mutta jakoi nimikirjoituksia tottuneesti. — En ole harjoitellut tätä yhtään. Pyrin saamaan nimmareista samanlaiset, hän sanoo. Elokuvan on ohjannut Saara Cantell. Aikuisnäyttelijät ovat pitkälti samoja kuin aiemmissa elokuvissa. Uusia kasvoja ovat Jenni Kokander lastenkodin tiukkana johtajana ja Jani Toivola kaupunginjohtajana.

