Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kouvot altavastaajana tunteita herättävään kamppailuun Vilpasta vastaan Kouvoilla on riittänyt vastoinkäymisiä tällä kaudella Korisliigassa. Seitsemän voittoa ottanut ja 11 kertaa hävinnyt joukkue on valunut sarjataulukossa viimeiselle pudotuspelipaikalle eli sijalle kahdeksan. Loukkaantumiset ja amerikkalaispelaajien vaihtoviikot ovat vaikuttaneet siihen, että Kouvot on joutunut liian monta kertaa palaamaan lähtöruutuun. Kouvot voitti sarjan suurimman mestarisuosikin Joensuun Katajan kotonaan juuri ennen vuodenvaihdetta. Ennen ja jälkeen kovaa Kataja-voittoa on tullut kuitenkin pahasti lunta tupaan: 23 pisteen tappio KTP:lle, romahtaminen Pyrintö-ottelussa 18 pisteen häviöön ja tuoreimpana tukkapölly 20 pisteen erolla Kobrille Lapualla. Illan vierasjoukkueen Salon Vilppaan lähtökohdat ovat ihan eri maata kuin Kouvoilla. 19 ottelustaan 15 voittanut Vilpas viilettää yhdeksän ottelun voittoputkessa ja pitää liigan kärkipaikkaa tasapistein Seagullsin kanssa. — Sarjan kuumimmasta joukkueesta ei ole kahta sanaa. Vilpas on kehittänyt systemaattisesti organisaatiotaan, ja sen fanit tuovat vierasmatseihinkin hienon tunnelman. Joukkueen pelaajamateriaali on vahva, ja se on hyvin valmennettu ryhmä, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola kehuu salolaisseuraa. Kouvojen valmistautumista haittaa se, että peräti kolmen pelaajan pelikuntoon liittyy kysymysmerkkejä. Raheem Applebyn, Nicolai Andersenin ja Henri Kantosen pelaamisesta tehdään päätös vasta ottelun kynnyksellä. Lisäksi Arttu Saarijärveä ei ole merkitty lainkaan kokoonpanoon. Viime perjantaina Lapualla Saarijärvi jäi sivuun vain kymmenen minuuttia ennen ottelua. Kouvojen Rakeem Buckles hehkuu Korisliigan levypallotilastossa peräti toisena. Hän on napsinut 10,3 irtopalloa ottelua kohden. Vain neljässä ottelussa Bucklesin levypallomäärä ei ole ollut kaksinumeroinen. Miikka Luosmaa teki viikko sitten iloisesti ennenaikaisen paluun pelikentälle vakavan niskavammansa jäljiltä. Luosmaata ovat loukkaantumiset koetelleet, mutta hän on urhoollisesti jaksanut tsempata ja kuntouttaa itseään. Luosmaa on sentterinä tärkeä pelaaja Kouvoille, varsinkin kun Ville Kaunisto ei enää kuluvalla kaudella pelaa. Vilpas sai Juho Nenosen takaisin miehistöönsä ja pelilupa-asiat heti kuntoon. Argentiinan pääsarjaan viime keväänä suunnannut Honka-kasvatti tunnetaan pelaajana, joka sytyttää niin omat kuin vieraat. Tästä on kouvolalaisyleisölläkin kokemusta viimeisimmäksi viime kevään puolivälieristä. Kausi Korisliigassa on kestänyt hieman yli kolme kuukautta, mutta Kouvot ja Vilpas kohtaavat vasta nyt ensimmäisen kerran. Maaliskuussa runkosarjan loppuvaiheessa Kouvot käy Salossa kaksi kertaa kahden viikon sisällä. Kouvot—Vilpas, Korisliigaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

