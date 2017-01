Uutinen

Kouvolan Sanomat: Posti siirtyy Kausalassa Siwasta R-kioskiin Posti lopettaa palvelunsa Kausalan Siwassa ja siirtää ne Kauppakatu 16:ssa olevaan R-kioskiin. Muutos tapahtuu maanantaina 6. helmikuuta. Posti toimii Siwassa viimeistä päivää perjantaina 3. helmikuuta. Partner manager Eija Kojo Postista kertoo, että muutoksen taustalla on Keskon yrityskauppa, jossa se osti Siwoja ja Valintataloja pyörittävän Suomen Lähikaupan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto asetti kaupan ehdoksi, että Keskon on yritettävä myydä 60 Suomen Lähikaupan myymälää kilpailijoille. Kausalan Siwa kuuluu tähän joukkoon. Kojo toteaa, että Kausalan postipalvelujen turvaamiseksi yhteistyökumppania päätettiin vaihtaa. Kausalan Siwa on mukana Keskon aloittamissa yt-neuvotteluissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Posti%20siirtyy%20Kausalassa%20Siwasta%20R-kioskiin/2017221766325/4