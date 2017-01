Uutinen

Kouvolan Sanomat: Raskaiden ajoneuvojen onnettomuudet eivät ole lisääntyneet Kouvolan alueella on lyhyen ajan sisällä tapahtunut kaksi kuolonkolaria, joissa toisena osapuolena on ollut raskas ajoneuvo. Siitä ei kuitenkaan pidä vetää johtopäätöksiä raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksien määrän lisääntymisestä, varoittaa tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta. Kuolonuhrien määrä raskaan liikenteen kolareissa on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. — Niiden kuolonkolareiden määrä, joissa toinen osapuoli on raskas ajoneuvo, on pysynyt melko vakiona koko 2010-luvun ajan. Kuolonuhrien määrä voi vuosittain heilahdella satunnaisesti, mutta lukumäärä on pysynyt 50—80:ssa. Isoa trendiä ei ole mihinkään suuntaan, Valtonen sanoo. Maanantaina kaksi ihmistä kuoli Liikkalantiellä tapahtuneessa puoliperävaunuyhdistelmän ja henkilöauton törmäyksessä. Aiemmin joulukuussa mopoilija menehtyi, kun raskas ajoneuvoyhdistelmä törmäsi kahteen mopoilijaan Keltakankaalla. Ajoneuvotekniikan, kuten ajovakausjärjestelmän kehitys näkyy onnettomuuksien määrän vähenemisessä, Valtonen sanoo. — Toisaalta sellaisessa kohtaamisonnettomuudessa, joissa vastakkain ovat henkilöauto ja raskas ajoneuvo, hyväkään törmäysturvallisuus ei pärjää suurelle massaerolle. Jos henkilöautossa on matkustajia, niin usein myös uhreja on enemmän kuin yksi. Kohtaamisonnettomuuksia selittää osaltaan kapeiden kaksikaistaisten teiden suuri määrä Suomessa. Silloin pienikin kuljettajan virhe johtaa helposti traagiseen lopputulokseen. — Ruotsissa on paljon keskikaiteellisia teitä, joissa ohituskaistat ovat vuorotellen eri ajosuunnissa. Mutta ajosuuntien erottelu on kallista. Suomessa vastaavaan järjestelyyn päästään vain suurimmissa tiehankkeissa, Valtonen sanoo. Myös teiden kunnossapidon puutteista ja tason heikentymisestä on keskusteltu julkisuudessa viime aikoina. Lue koko uutinen:

