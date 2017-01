Uutinen

Kouvolan Sanomat: Silmät kiinni, kun musiikki alkaa — Marko Reinikainen vetää keskiviikkona Valkealassa kuunteluillan Intohimoinen musiikinharrastaja Marko Reinikainen järjestää Valkealan kirjastossa keskiviikkona 11. tammikuuta kuunteluillan. Lajeja ovat klassinen, rock, etninen ja pop. — Olemme vaimoni ja lasteni kanssa todella kovia Valkealan kirjaston käyttäjiä. Olen myös musiikkiharrastaja ja kaiutinyrityksen omistaja. Niinpä kysyin kirjastonhoitajalta, miltä tällainen musiikki-idea kuulostaa, Reinikainen kertoo. Kotona hän kuuntelee musiikkia usein töiden jälkeen olohuoneessa. — Kotona on kotiteatteri, joka soveltuu sekä leffojen katsomiseen että musiikin kuunteluun. Valaistus on suhteellisen himmeä, sillä haluan keskittyä musiikkiin. Samasta syystä minulla on usein kuunnellessa silmät kiinni. Sillä hetkellä aivoille kannattaa tarjota mahdollisimman vähän muuta dataa kuin musiikkia. Tästäkin aion puhua Valkealassa. Kuunteluilta soi kirjastossa kello 17.30—19. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/11/Silm%C3%A4t%20kiinni%2C%20kun%20musiikki%20alkaa%20%E2%80%94%20Marko%20Reinikainen%20vet%C3%A4%C3%A4%20keskiviikkona%20Valkealassa%20kuunteluillan/2017221754707/4