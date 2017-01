Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ulosotossa 60 000 euroa — ”Nolointa on rahan lainaaminen omilta lapsilta” Keski-ikäisellä Ristolla on ulosotossa runsaat 60 000 euroa ja hänen nykyisellä vaimollaan noin kolmasosa tästä summasta. Työssä käyvän kahden aikuisen taloudellisen ahdingon taustalla ovat epäonniset talo- ja autokaupat sekä yritykset tasapainottaa taloutta luotoilla. — Tein sen virheen, että otin pikavippejä. Aina kun tuli uusi laina, niin otin toisen ajatellen selviäväni sillä. Seinä tuli vastaan syksyllä 2004, jolloin lainat menivät ulosottoon. — Kierre vaan paheni. Sitten tuli sellainen tilanne, että sain vain pieniä lainoja. Kolmasosa pariskunnan palkasta menee ulosottoon. Asuntolainalyhennysten ja muiden laskujen jälkeen arki on selviytymistä päivästä toiseen. — Ostin kahdet sukat viime vuonna... ulkomaamatkoja, edes Viroon, ei voi edes kuvitella. Rahattomuus koettelee sekä parisuhdetta että omaa hyvinvointia. — Masennuksen takia käyn välillä terapiassa. Töihin päästääkseen isä joutuu joskus pyytämään apua lapsiltaan. — Noloa on se, että joutuu omilta lapsilta lainaamaan rahaa, kun bensa on loppu ja pitää päästä töihin. Vain lapset ja harvat luottohenkilöt tietävät totuuden. — Sisareni eivät tiedä todellista tilannettamme. En ole yksinkertaisesti kehdannut kertoa. Sitä yrittää näyttää, että hyvin menee... Hetken hiljaisuuden päätteeksi hän löytää ahdingostaan jotain hyvääkin. — Olen oppinut arvostamaan asioita eri tavalla. Niin kauan on hyvä kun rahat riittävät seuraavan tiliin. Kun vielä pystyisi maksamaan kaikki laskut. Pariskunnan haku velkasaneeraukseen on vireillä. Sitä odottaessa Risto syyttelee hiljaisella äänellä itseään. — Nolottaa, että missä minä olen niin pahoin mokannut ja tehnyt väärin. Haastateltavan nimi on muutettu. Lue koko uutinen:

