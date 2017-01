Uutinen

Kouvolan Sanomat: Herman Kare -painiturnaus Kouvolassa kansainvälisempänä kuin koskaan — osallistujien määrä noussut lähelle sataa Suomessa järjestetään vuosittain vain kolme kansainvälisen tason painiturnausta. Kouvolassa lauantaina 38. kerran järjestettävä Herman Kare on yksi tuosta kolmikosta.Kreikkalais-roomalaiseen painiin perinteisesti keskittyvä turnaus on viime vuosina osoittanut piristymisen merkkejä. Turnaus rykäistään nyt neljättä kertaa peräkkäin pakettiin yhden päivän aikana, mikä on mainio asia yleisön kannalta. Tiiviissä tapahtumassa ei tule tyhjiä hetkiä.Vuosi sitten Herman Kare -turnaus oli kilpailijakaartiltaan kansainvälisempi kuin moneen vuoteen. Nyt pannaan vieläkin paremmaksi. Painijoita saapuu Mansikka-ahon urheiluhalliin Virosta, Ruotsista, Venäjältä, Norjasta, Tanskasta, Liettuasta, Yhdysvalloista, Kreikasta ja Tadzikistanista.Painijoita on mukana peräti satakunta. Siinä on kolmenkymmenen lisäys vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2015 käytiin pohjalla, kun painijoita oli alle 60.Kouvolan Painijoiden puheenjohtaja Timo Pahkala on myönteisesti yllättynyt turnauksen kasvusta. Suomen Painiliiton hallitukseen kuuluva Pahkala ei kuitenkaan koe, että painissa oli käynnissä jokin erityinen kansainvälistymisvaihe.— Suomella on hyvä maine kisajärjestäjänä. Täällä hommat toimivat. Uskoakseni tämä on vaikuttanut siihen, että turnauksen suosio kasvaa. Silti joka vuosi on arvoitus, miten painijat kisan bongaavat, Pahkala tuumii.Pahkala ja kilpailunjohtajana neljättä kertaa peräkkäin toimiva Marko Sillanpää korostavat, että järjestelyissä on otettu viime vuosina suuria harppauksia ammattimaisuuteen. Ulkomaalaisille järjestetään kuljetukset Kouvolan ja Helsinki-Vantaan lentokentän välillä, eikä maajoukkuepainijoilta peritä edelleenkään erillistä kilpailumaksua.Matti-Pekka Berg (markkinointi), Joonas Hietala (kuljetus ja majoitus), Helena Orpana (talous) ja Hanna Fofonoff (kahvio ja ruokailu) ovat eri alueiden vastuuhenkilöinä tärkeitä linkkejä siinä, että perinteikäs turnaus jatkaa matkaansa kasvot kirkkaina. Lue koko uutinen:

