Kouvolan Sanomat: Iitin musiikkijuhlilla kuullaan kesäkuussa suomalaisia nimiä — säveltäjä Einojuhani Rautavaaran teoksia ja nuoria muusikoita Iitin musiikkijuhlat juhlistaa satavuotiasta Suomea tuomalla estradille nuoria, lupaavia suomalaisia muusikoita. Kesäkuussa järjestettävällä festivaalilla esiintyvät muun muassa sellisti Oskari Pennanen ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoista koottu Borea-kvartetti. Myös vieraileva sinfoniaorkesteri on suomalainen, sillä Iittiin saapuu Mikkelin kaupunginorkesteri. Festivaalin säveltäjänimi on edesmennyt Einojuhani Rautavaara. Hänen teoksiaan kuullaan kaikissa iltakonserteissa. Suomen juhlavuoden Tehdään yhdessä -teeman hengessä musiikkijuhlat tekee poikkitaiteellista yhteistyötä Lahden ja Kouvolan kulttuuritoimijoiden kanssa. Viime vuonna ensimmäisen kerran toteutettu konsertti taidekeskus Taarastissa Nastolassa saa jatkoa. Taarastista Iittiin puolestaan saapuu nuorten taiteilijoiden Näkyvä ääni -näyttely. Uutta on myös konsertti Kuusankoskitalossa. Avajaiskonsertti kuullaan torstaina 15.6. Iitin kirkossa. Myöhemmin illalla kirkossa esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Verlan tehdasmuseon konsertissa keskitytään tangoon. Hiidenvuoren yökonsertissa laulavat sopraano Linda Urbanski ja tenori Jyrki Anttila. Iitin Golfin Puimalassa nähdään Pedro Hietasen show. Iitin 15. musiikkijuhlat järjestetään 14.—17.6. Iitin 14. valtakunnallinen nuorison musiikkikurssi on 9.—18.6. Lue koko uutinen:

