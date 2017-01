Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kalalammelle muuttavien Töyrylöiden rakennuspaikan ratkaisi latu Hyvät ulkoilumaastot ja keskustan läheisyys ratkaisivat asian, kun Esa Töyrylä ja Hannele Lehtikangas-Töyrylä etsivät tonttia omakotitalolleen. — Latu menee ihan talon vierestä, Esa Töyrylä vahvistaa Kouvolan Kalalammella. Uusi talo nousee Lohimutkan varteen, josta Töyrylät varasivat tontin kaupungilta syksyllä 2015. Rakennustyöt alkoivat juhannuksen aikoihin, ja uuteen taloon muutto on ajankohtaista ensi kesänä. — Tonttiasiat menivät oikeastaan aika kivuttomasti, mutta rakennusvalvonnan kanssa oli vääntöä rakennusluvasta, Töyrylä kertoo. Hän jatkaa, että luparuletin pyöriessä rakentamisen aloittamiseen tuli puolentoista kuukauden viivästys. — Tuli viestiä, että tähän ei saa rakentaa sellaista taloa kuin haluaisimme. Lopulta saimme poikkeamaluvan. Myös Töyrylöille tarjottiin tonttia asuntomessualueelta Korian Pioneeripuistosta. He päätyivät kuitenkin Kalalammelle. Lupa-asioiden lisäksi rakentajia on mietityttänyt liittymähinnat. Esa Töyrylä kertoo, että vesi- ja viemäriliittymä maksaa 13 600 euroa. — Liittymien hinnat ovat karanneet käsistä, mies tuumaa. Lue koko uutinen:

