Kouvolan Sanomat: Kouvola ei halua asuntomessujen kanssa kilpailevia uusia asuinalueita Kouvola ei tarjoa tällä hetkellä talonrakentajille uusia asuinalueita. Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli sanoo, että syynä ovat asuntomessut. — Yleinen käytäntö asuntomessupaikkakunnilla on, että kilpailevia alueita ei avata. Tylli muistuttaa, että asuntomessut sitovat voimavaroja. Jotta Pioneeripuiston alueen infra pystytään rakentamaan aikataulussa, on keskityttävä täysillä yhteen paikkaan. Korian Pioneeripuiston asuntomessualueen tonttihaku alkaa maaliskuun alussa. Alueella on haettavana 35 pientalotonttia. Maankäytön toteuttamisohjelmassaan kaupunki on määritellyt pientalotonttituotantonsa vuoteen 2026 asti. Pioneeripuiston asuinalueen kunnallistekniikka rakennetaan tänä vuonna. Ensi vuonna kunnallistekniikan investointeja on tarkoitus tehdä Lautarossa ja Haanojalla. Seuraavina vuosina ohjelmassa ovat Itä-Naukio, Pikkuniitty, Loikalanpelto ja Kytöhalme. Tylli muistuttaa, että pientalotontteja kaipaaville kaupungilla on tarjontaa eri puolilla Kouvolaa. Myös yksityishenkilöillä on tontteja myynnissä. Kouvolan tonttiasiamies Kari Kylliäinen kertoo, että tontteja on Kouvolassa tarjolla tyypillinen määrä, reilut 300. Lue koko uutinen:

