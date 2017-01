Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola tarjoaa pienituloisille edullisen pääsyn liikunta- ja kulttuuripalveluihin Kouvolan kaupunki pyrkii aktivoimaan asukkaita, jotka saavat takuueläkettä tai täydentävää toimeentulotukea. Keinona on Virta-kortti, jolla pääsee käyttämään liikunta- ja kulttuuripalveluja hyvin edullisesti. Kortin vuosihinta on 20 euroa, ja se tarjoaa vapaan pääsyn muun muassa kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille sekä Poikilo-museoihin. Kaupungin liikuntaryhmissä, vesijumpissa, Kouvolan teatterin päivänäytöksissä, Kymi Sinfoniettan konserteissa ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston maksullisissa tapahtumissa on varattuna ilmaispaikkoja virtakorttilaisille. Kortin voi ostaa 16.1. alkaen Kouvolan kaupungin yhteispalvelupisteestä kaupungintalolta sekä Haanojan Haalin, Inkeroisten, Kuusankosken, Urheilupuiston ja Valkealatalon uimahalleista. Hakijalla on oltava mukanaan uusin vuotta 2017 koskeva tukipäätös takuueläkkeestä tai vuoden 2017 puolella tehty päätös täydentävästä toimeentulotuesta. Luettelo kortin tarjoamista eduista on osoitteessa kouvola.fi/virtakortti. Virta-kortti on kokeilu, jonka jatkosta päätetään erikseen. Vastaavia kortteja on käytössä muun muassa Turussa, Espoossa ja Tampereella. Lue koko uutinen:

