Kouvolan Sanomat: Kouvolan Unelmaduuni-kilpailu antaa nuorten suunnitella itselleen kesätyöpaikkoja Kouvolan kaupunki tarjoaa ensi kesänä kolmelle nuorelle kaksiviikkoisen kesätyöpestin, jonka sisällön he saavat itse määritellä. Duunista toimeen -hankkeen järjestämässä Unelmaduuni-kilpailussa nuoria pyydetään kuvailemaan unelmiensa kesätyötä ja kertomaan, mitä iloa se toisi Kouvolaan. Kolme parasta ehdotusta toteutetaan. Unelmaduunien on oltava toteutuskelpoisia, eli avaruustutkimusmatkailua ei kannata ehdottaa. Järjestäjät kehottavat pohtimaan ideoita esimerkiksi omien harrastusten, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden kautta. Unelmaduuni voisi vaikka tuoda iloa päiväkotiin, piristää vanhainkodin asukkaita tai viihdyttää keskustan asiakkaita. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä lomake osoitteessa duunistatoimeen.fi/unelmaduuni. Osallistua voivat Kouvolassa asuvat vuosina 1997—2001 syntyneet nuoret. Osallistumisaikaa on sunnuntaihin 29.1. saakka. Voittajat julistetaan Duunitreffit-rekrytointitapahtumassa Kouvolan kaupungintalolla 1. helmikuuta. Lue koko uutinen:

