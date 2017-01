Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa alkaa arkiluotsikoulutus — tuloksena uudenlaisia hyvinvoinnin tukihenkilöitä Arkiluotsi on uudenlainen tapa työllistää itsensä ja tukea alueen ikääntyviä. Hän on ihminen, joka auttaa elämään parempaa ikääntyvän elämää. Ei hoitaja eikä avustaja vaan hyvinvoinnin tukija ja eteenpäin tsemppaaja. Näin luonnehtii projektiasiantuntija Petra Karhulahti Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta. Aikuiskoulutuskeskus järjestää tänä keväänä arkiluotsikoulutuksen. Koulutusaika on 13.3.2017—23.3.2018. Koulutus on osallistujalle maksuton. — Olemme Kouvolassa tekemässä tätä ensimmäisenä Suomessa. Koska kyseessä on kokeilu ja meidän oma hankkeemme, opiskelijat pääsevät mukaan kehittämään koulutuksen sisältöä, Karhulahti kertoo. Hän korostaa, että arkiluotsilta vaaditaan yrittäjyyshenkeä. Hänen mukaansa arkiluotsin voi palkata esimerkiksi omaishoitaja tai sellainen henkilö, joka asuu kaukana ikääntyvistä vanhemmistaan. — Arkiluotsi voi olla apuna myös henkilölle, joka on vastuussa vanhemmistaan mutta haluaisi myös matkustella. Myös ikäihminen itse voi palkata arkiluotsin. Arkiluotsikoulutuksesta järjestetään infotilaisuus tänään torstaina 12. tammikuuta. Tilaisuus on Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa (Taitajantie 2, B-talo) kello 16. Lisätietoa koulutuksesta voi kysyä myös myös Petra Karhulahdelta (petra.karhulahti@kvlakk.fi, puh. 040-1676827). Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

